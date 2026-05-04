Bagda Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बागदा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Bagda Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बागदा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Bagda से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Biswajit Das 9792 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Paritosh Kumar Saha को 98319 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) बागदा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बागदा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Bagda Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) बागदा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.