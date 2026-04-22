UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, जो कि 23 अप्रैल को जारी होने जा रहा है. आमतौर पर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई की शुरुआत में जारी करता है. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट जैसे upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं.

टॉपर्स के लिए यह समय तरह-तरह के इनाम जीतने का एक मौका होता है, जिसमें कैश प्राइज, लैपटॉप या टैबलेट जैसी चीजें शामिल होती हैं. इनाम देने का उद्देश्य टॉप कैंडिडेट्स को प्रोत्साहित करना और बाकी छात्रों को प्रेरणा देना होता है. पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो इस बार भी टॉपर्स के लिए बड़े इनाम तय माने जा रहे हैं.

स्टेट और जिला टॉपर्स के लिए शानदार पुरस्कार

यूपी सरकार राज्य स्तर और जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कृत करती है.

मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पर स्थान बनाने वाले टॉपर्स को 1 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है.

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टॉपर्स को एक ब्रांड न्यू लैपटॉप या टैबलेट उपहार में मिल सकता है.

इसके साथ ही उन्हें Certificate of Honour और मेडल देकर सम्मानित किया जाता है.

जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को 21 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाती है.

जिला स्तर पर भी छात्रों को Certificate of Honour प्रदान किया जाता है ताकि उनके मनोबल में वृद्धि हो सके.

सड़क निर्माण की अनूठी पहल

उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास योजना यह भी रही है कि टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाता है. यदि टॉपर के घर तक पक्की सड़क नहीं है, तो लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा वहां पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाता है, जिसे ‘गौरव पथ’ के रूप में जाना जाता है.

यह भी पढ़ें - UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स

रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों जैसे upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा.

क्या हर साल एक जैसा रहता है इनाम?

यह समझना जरूरी है कि इनाम की राशि और सुविधाएं हर साल सरकार की नीतियों और बजट के अनुसार थोड़ा बदल सकती हैं. हालांकि, पिछले वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि कैश प्राइज, डिजिटल डिवाइस और सम्मान पत्र, ये तीनों चीजें लगभग हर साल टॉपर्स को दी जाती हैं. यानी 2026 में भी इसी तरह के इनाम मिलने की पूरी संभावना है, भले ही राशि में थोड़ा बदलाव देखने को मिले.

यह भी पढ़ें - CBSE Class 12th Result 2026: CBSE बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? इन तरीकों से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI