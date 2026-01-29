बोर्ड एग्जाम के बीच कैसे करनी चाहिए CUET की तैयारी? ये टिप्स आएंगे आपके बेहद काम

बोर्ड परीक्षा और CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) दोनों की तैयारी एक साथ करना किसी भी छात्र के लिए आसान काम नहीं होता. एक तरफ बोर्ड परीक्षा में आपको गहराई से पढ़ाई करनी होती है और लंबे-लंबे आंसर देने होते हैं, वहीं CUET में ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना पड़ता है. इस समय स्टूडेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किसे ज्यादा प्राथमिकता दें.

खासकर वो छात्र जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ CUET की तैयारी भी कर रहे हैं. दरअसल, बोर्ड परीक्षा के बाद जो परीक्षा आपके आगे के करियर में आपको आगे बढ़ाएगी, वह CUET है. इसलिए दोनों की तैयारी संतुलित तरीके से करना बहुत जरूरी है. इन दिनों बोर्ड और CUET दोनों की तैयारी में जुटे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बीच CUET की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से टिप्स आपके बेहद काम आएंगे.

बोर्ड एग्जाम के बीच CUET की तैयारी कैसे करनी चाहिए

बोर्ड एग्जाम और CUET दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करने के लिए सबसे पहला कदम टाइम मैनेजमेंट है. रोजाना का टाइम टेबल तैयार करें. सुबह का समय कठिन विषयों के लिए रखें और शाम का समय प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए. जिन विषयों में आप कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा समय दें, लेकिन ध्यान रखें कि सभी विषयों पर समय दिया जाए. अगर वीकडे बोर्ड पर फोकस करते हैं, तो वीकेंड पर CUET के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स हल करें. वीकडे में बोर्ड के विषय पढ़ें और वीकेंड में CUET की तैयारी करें.

सिलेबस को समझना है जरूरी

CUET और बोर्ड दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन कई टॉपिक्स कॉमन होते हैं. इसलिए समान टॉपिक्स को पहचानें. जैसे गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि. एक ही तैयारी से दोनों परीक्षाओं में फायदा मिलेगा. इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करें. बोर्ड परीक्षा में लिखित उत्तर चाहिए, CUET में ऑब्जेक्टिव. इसलिए रटने की बजाय समझें. एनसीईआरटी पर फोकस करें, CUET का सिलेबस 90-95 प्रतिशत एनसीईआरटी पर आधारित होता है. चाहे आप CBSE हों या स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी की किताबें आपकी सबसे बड़ी मदद करेंगी.

प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट

CUET में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी हैं. इसके लिए पिछले साल के पेपर्स हल करें. इससे परीक्षा पैटर्न की समझ बनती है. अब मॉक टेस्ट दें. आपकी टाइम मैनेजमेंट और रिएक्शन समय सुधारता है. रीजनिंग और बेसिक मैथ्स पर वीकेंड में प्रैक्टिस करें ताकि CUET में बेहतर स्कोर कर सकें. शॉर्ट नोट्स तैयार करें. हर चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को नोट्स में लिखें. हर हफ्ते समय निकालकर पुराने टॉपिक्स रिवाइज करें. परीक्षा से पहले ये नोट्स बहुत काम आएंगे.

सही स्टडी मटेरियल चुनें

NCERT किताबों को प्राथमिकता दें. ये दोनों परीक्षाओं की नींव है. CUET गाइड्स और ऑनलाइन संसाधन, कई किताबें CUET पैटर्न के अनुसार बनाई गई हैं. इसके अलावा YouTube और ऐप्स से भी तैयारी की जा सकती है.

गाइडेंस और डाउट क्लियर करना

टीचर्स या मेंटर से मदद लें. किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो, तुरंत पूछें. ऑनलाइन संसाधन का यूज करें. वेबसाइट्स और वीडियो से पैटर्न समझें और डाउट क्लियर करें.

तैयारी के लिए एक्सपर्ट टिप्स

1. एनसीईआरटी किताबों को अच्छे से पढ़ें.

2. नियमित मॉक टेस्ट दें और पुराने साल के पेपर्स हल करें.

3. समय का प्रबंधन सीखें. CUET 1 घंटे का बोर्ड की परीक्षा 3 घंटे की होती है.

4. भाषा और डोमेन विषयों में प्रेक्टिस करें.

5. स्टूडेंट्स को पहले बोर्ड की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और CUET को उसके अनुसार संतुलित तरीके से शामिल करना चाहिए.

