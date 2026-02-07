एक्सप्लोरर
RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल ऑफिसर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें डिटेल्स.
अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका सामने आया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लीगल ऑफिसर ग्रेड-B, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है उम्मीदवार 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 07 Feb 2026 04:08 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
Advertisement
नौकरी
6 Photos
दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion