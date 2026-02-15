हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़Cityमुंबईमुंबई: देवदूत बने RPF जवान ने 22 वर्षीय युवक की बचाई जान, LTT स्टेशन पर टला बड़ा हादसा

मुंबई: देवदूत बने RPF जवान ने 22 वर्षीय युवक की बचाई जान, LTT स्टेशन पर टला बड़ा हादसा

Mumbai News: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) जवानों ने चलती ट्रेन से गिरे युवक की जान बचाकर बड़ा हादसा टाल दिया. पुलिस ने अद्भुत साहस और तत्परता का परिचय दिया.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Feb 2026 02:15 PM (IST)
मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने ‘ऑपरेशन यात्री सुरक्षा’ के तहत ड्यूटी के दौरान अद्भुत साहस और तत्परता का परिचय देते हुए एक 22 वर्षीय युवक की जान बचा ली.

युवक अचानक पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया था, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी. बिना समय गंवाए RPF जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक कार्रवाई के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली और जवानों की बहादुरी की जमकर सराहना की.

प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरा युवक

जानकारी के अनुसार, घटना उस समय की है जब ट्रेन संख्या 12546 रक्सौल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 01 पर प्लेस हो रही थी. दोपहर लगभग 03:38 बजे, बिहार के मधुबनी जिले का निवासी कुंदन कुमार (22) चलती ट्रेन के गेट पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने खतरनाक गैप (Gap) में जा गिरा.

जवानों की सूझबूझ से बची युवक की जान

साथ ही, मौके पर तैनात उप निरीक्षक (SI) आरपी वंजारी और प्रधान आरक्षक सचिन साबने ने जैसे ही यात्री को गिरते देखा. उन्होंने बिना एक पल गंवाए फुर्ती दिखाई और उसे खींचकर बाहर निकाला. जवानों की इस सूझबूझ और तत्परता की वजह से युवक की जान बच गई. वरना वह ट्रेन के पहियों के नीचे आ सकता था. हादसे के बाद युवक काफी घबरा गया था. RPF स्टाफ उसे तुरंत थाने लेकर गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार (First Aid) दिया गया. गनीमत रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी. यात्री ने अपनी जान बचाने के लिए RPF के जवानों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया. जरूरी जांच और आराम के बाद जवानों ने युवक को सुरक्षित रूप से दोबारा रक्सौल एक्सप्रेस में बैठाकर उसके गंतव्य के लिए रवाना किया.

RPF के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (Sr. DSC) और सहायक सुरक्षा आयुक्त (ASC) दादर के मार्गदर्शन में किए गए इस साहसी कार्य की विभाग में काफी सराहना हो रही है. रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का जोखिम न उठाएं.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 15 Feb 2026 02:15 PM (IST)
LTT RPF MUMBAI NEWS Railway Safety Raxaul Express
