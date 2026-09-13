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हिंदी न्यूज़बिजनेससहारा अब किसके कब्जे में है, कौन लौटा रहा है निवेशकों के पैसे?

सहारा अब किसके कब्जे में है, कौन लौटा रहा है निवेशकों के पैसे?

सुब्रत रॉय के निधन के बाद अब सहारा का क्या हुआ? सहारा की संपत्तियां किसके पास हैं और निवेशकों का फंसा पैसा कौन लौटा रहा है, यहां से जानिए सबकुछ.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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एक समय था जब देश के घर-घर में सहारा इंडिया का नाम जाना जाता था. छोटे शहरों और गांवों के लाखों लोगों ने सहारा की अलग-अलग योजनाओं में अपना पैसा लगाया था. लोगों को उम्मीद थी कि जरूरत के समय उनका पैसा वापस मिल जाएगा.

लेकिन समय के साथ सहारा की मुश्किलें बढ़ती गईं. निवेशकों के पैसे को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा और धीरे-धीरे कंपनी का कारोबार भी कमजोर होता चला गया. आज भी लाखों लोगों का पैसा सहारा से जुड़ा हुआ है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका पैसा कब वापस मिलेगा. साथ ही सवाल ये भी है कि सुब्रत रॉय के जाने के बाद सहारा अब किसके पास है और निवेशकों को पैसा कौन लौटा रहा है?

सुब्रत रॉय के बाद सहारा का क्या हुआ?
सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत रॉय का नवंबर 2023 में निधन हो गया था. उनके जाने के बाद ये सवाल उठने लगा कि अब सहारा का क्या होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूरा सहारा किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में चला गया है.

सहारा की अलग-अलग कंपनियां और उनकी संपत्तियां अलग-अलग कानूनी मामलों में हैं. यानी आज की तारीख में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सहारा अब फलां व्यक्ति के कब्जे में है. 

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क्या अडाणी ने खरीद लिया पूरा सहारा?
दरअसल साल 2025 में सहारा की तरफ से अपनी कुछ बड़ी संपत्तियों को अडाणी प्रॉपर्टीज को बेचने का प्रस्ताव सामने आया था. इसमें करीब 88 संपत्तियों की बात कही गई थी.

इन संपत्तियों में महाराष्ट्र की एंबी वैली और लखनऊ की सहारा सिटी जैसी बड़ी प्रॉपर्टी भी शामिल बताई गई थीं. कुछ संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव और पूरा सहारा ग्रुप खरीद लेना, दोनों अलग बातें हैं. तो हां, अडाणी ने सहारा नहीं खरीदा है. 

फिर निवेशकों का पैसा कौन लौटा रहा है?
सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है, उनके लिए रिफंड का प्रोसेस सरकार और अदालत के निर्देशों के अनुसार चल रहा है. खासकर सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसायटियों में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए सरकार ने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल से जमाकर्ता अपने पैसे के लिए दावा कर सकते हैं. उनके डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की जांच के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है.

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?
सरकार ने जुलाई 2023 में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था. इसका मकसद सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसायटियों में पैसा जमा करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना है.

चार को- ऑपरेटिव सोसायटियों ये हैं-

  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड 
  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

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क्या सहारा खुद पैसा लौटा रहा है?
रिफंड की प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सीधे सहारा कंपनी ने पैसे निकाले और लोगों को लौटा दिए. सहारा से जुड़े पैसों और संपत्तियों को लेकर अदालत और सरकारी एजेंसियों ने निगरानी रखी है. ऐसे में सारे जांच के बाद ही निवेशकों को पैसा वापस किया जा रहा है. यानी निवेशकों का पैसा वापस दिलाने में CRCS, SEBI और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अहम किरदार निभा रहे हैं.

पैसा कब तक मिलेगा?
रिफंड का प्रोसेस अभी चल ही रहा है और हर निवेशक को एक ही तारीख पर पूरा पैसा नहीं मिल सकता है. पहले ये देखा जाता है कि व्यक्ति का दावा सही है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं और वो रिफंड के नियम में आते हैं या नहीं. इसके बाद ही पेमेंट किया जाता है.

इसलिए अगर आपका पैसा सहारा में फंसा है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक रिफंड प्रोसेस की जानकारी लेना चाहिए.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
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