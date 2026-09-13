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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें ताजा रेट लिस्ट

आज कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें ताजा रेट लिस्ट

आज 13 सितंबर 2026 को पेट्रोल-डीजल के दाम क्या हैं? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में आज के ताजा पेट्रोल-डीजल रेट क्या है. यहां से सारे आंकड़े देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हर दिन लोगों की नजर बनी रहती है. खासकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम में होने वाला छोटा बदलाव भी बजट पर असर डालता है. ऐसे में अगर आप भी आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें.

आज 13 सितंबर 2026 को देश के खास- खास शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स और शुल्क के कारण ईंधन की कीमतें अलग रहती हैं.

दिल्ली में क्या है भाव?
राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत करीब 102.12 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल के लिए लोगों को करीब 95.20 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं.

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मुंबई में कितना है दाम?
मुंबई में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले ज्यादा है. यहां आज पेट्रोल करीब 111.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 97.83 प्रति लीटर बिक रहा है.

कोलकाता में आज का रेट क्या है?
कोलकाता की बात करें तो यहां आज पेट्रोल करीब 113.51 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल की कीमत करीब 99.82 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल का भाव
चेन्नई में आज पेट्रोल करीब 107.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 99.55 रुपए प्रति लीटर है.

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क्यों अलग-अलग होते हैं दाम?
पेट्रोल और डीजल की कीमत हर शहर में एक जैसी नहीं होती है. इसके पीछे राज्य सरकारों के टैक्स, स्थानीय शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कच्चे तेल की कीमत जैसे कई कारण होते हैं. यही वजह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट में अंतर देखने को मिलता है.

कैसे चेक कर सकते हैं पेट्रोल-डीजल का रेट?
तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोज अपडेट किया जाता है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम आप इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या एक एसएमएस भेजकर चेक कर सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
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