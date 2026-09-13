आज कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें ताजा रेट लिस्ट

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हर दिन लोगों की नजर बनी रहती है. खासकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम में होने वाला छोटा बदलाव भी बजट पर असर डालता है. ऐसे में अगर आप भी आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें.

आज 13 सितंबर 2026 को देश के खास- खास शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स और शुल्क के कारण ईंधन की कीमतें अलग रहती हैं.

दिल्ली में क्या है भाव?

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत करीब 102.12 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल के लिए लोगों को करीब 95.20 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं.

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मुंबई में कितना है दाम?

मुंबई में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले ज्यादा है. यहां आज पेट्रोल करीब 111.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 97.83 प्रति लीटर बिक रहा है.

कोलकाता में आज का रेट क्या है?

कोलकाता की बात करें तो यहां आज पेट्रोल करीब 113.51 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल की कीमत करीब 99.82 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल का भाव

चेन्नई में आज पेट्रोल करीब 107.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 99.55 रुपए प्रति लीटर है.

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क्यों अलग-अलग होते हैं दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमत हर शहर में एक जैसी नहीं होती है. इसके पीछे राज्य सरकारों के टैक्स, स्थानीय शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कच्चे तेल की कीमत जैसे कई कारण होते हैं. यही वजह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट में अंतर देखने को मिलता है.

कैसे चेक कर सकते हैं पेट्रोल-डीजल का रेट?

तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोज अपडेट किया जाता है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम आप इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या एक एसएमएस भेजकर चेक कर सकते हैं.