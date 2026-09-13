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गैस सिलेंडर के दाम पर आज आया बड़ा अपडेट, जानें आपके शहर में LPG का नया रेट

13 सितंबर 2026 को LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव हुआ या नहीं? जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर का आज का रेट क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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देशभर में करोड़ों परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हर महीने गैस सिलेंडर के दाम में होने वाले बदलाव पर लोगों की नजर रहती है. अगर आप भी आज एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो आपके लिए आज के रेट की पूरी जानकारी जरूरी है.

आज 13 सितंबर 2026 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. यानी ग्राहकों को फिलहाल पिछले रेट पर ही 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है. नोएडा में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव 939.50 रुपए है. 

दिल्ली में आज गैस सिलेंडर कितने का है?
राजधानी दिल्ली में आज 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. यानी दिल्ली में गैस सिलेंडर नोएडा के मुकाबले थोड़ा महंगा है.  

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नोएडा में आज एलपीजी सिलेंडर का रेट
नोएडा में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज 939.50 रुपए है. सितंबर महीने में अब तक इस कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर से 12 सितंबर तक भी नोएडा में एलपीजी का रेट 939.50 रुपए ही रहा है.  

मुंबई में एलपीजी का आज का भाव
मुंबई में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 941.50 रुपए में मिल रहा है. फिलहाल यहां भी घरेलू गैस की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर का रेट
कोलकाता में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज 968 रुपए है. ये दिल्ली और मुंबई के मुकाबले ज्यादा है.  

चेन्नई में आज एलपीजी का भाव
चेन्नई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 957.50 रुपए में मिल रहा है. यहां भी फिलहाल कीमत स्थिर बनी हुई है.  

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क्या आज एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ?
आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई नई कटौती नहीं हुई है. इसलिए अगर आप 200 रुपए की कटौती वाली खबरें देख रहे हैं तो ये 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी हो सकती हैं. अगस्त में कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती हुई थी, लेकिन घरेलू एलपीजी के रेट में उस समय बदलाव नहीं किया गया था.  

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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