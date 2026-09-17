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हिंदी न्यूज़बिजनेस5 मिनट की Google Meet और 80 भारतीय लोग Fired, अमेरिकी फर्म का क्रूर तरीका

5 मिनट की Google Meet और 80 भारतीय लोग Fired, अमेरिकी फर्म का क्रूर तरीका

अमेरिका की एक कंपनी ने अपने कई कर्मचारियों को केवल एक 5 मिनट के अंदर की नौकरी से निकाल दिया. कंपनी की इस क्रूरता को जानकर हर कोई हैरान रह गया है और कंपनी की जमकर बुराई कर रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Sep 2026 05:57 PM (IST)
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अमेरिका की एक कंपनी ने अपने यहां कार्यरत करीब 80 भारतीय कर्मचारियों को देखते ही देखते महज 5 मिनट में नौकरी से निकाल दिया. ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई इसने यूजर्स को हैरान कर दिया है. क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ 5 मिनट की गूगल मीट की, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया. अब कई लोग कंपनी की इस क्रूरता पर कई सवाल उठा रहे हैं.

कर्मचारी ने सुनाई आपबीती
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, Reddit पर एक कर्मचारी ने लिखा, 'गूगल मीट पर ले ऑफ हो गया.' अपनी बात को समझाते हुए कर्मचारी ने आगे लिखा, 'मैं कल तक एक US बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम का हिस्सा था. ऑपरेशनल कारणों से उन्होंने हमें कल घर से काम करने के लिए कहा. मैं शाम 6:30 बजे की शिफ्ट में काम कर रहा था और रात 9:30 बजे उन्होंने हमें गूगल मीट पर बुलाया और बताया कि पूरी इंडियन कस्टमर सर्विस टीम को नौकरी से निकाल दिया गया है!'

शख्स ने आगे लिखा, 'सभी 80 कर्मचारी! सब चले गए. सिर्फ 5 मिनट की कॉल से 80 परिवार प्रभावित हुए. मुझे बुरा लग रहा है कि हम ऐसी कंपनियों के लिए काम करते हैं जो हमें कभी भी निकाल सकती हैं, और अफसोस है कि मैंने अपनी नौकरी में इतनी मेहनत की. साथ ही, पता नहीं मुझे नई नौकरी कैसे मिलेगी! ये बहुत घटिया बात है.'

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सोशल मीडिया पर आया रिएक्शन
कर्मचारी की इस पोस्ट पर कई Reddit यूजर्स का रिएक्शन आया है. सभी लोग कंपनी की क्रूरता को लेकर उसे बुरा- भला कह रहे हैं. कई लोग उन कर्मचारियों कों सांत्वना दे रहे हैं जिनकी ऐसे अचानक से नौकरी चली गई. वहीं इसी दौरान एक यूजर ने कंपनी के ऐसे बर्ताव और अचानक निकाले जाने की वजह पूछी, तब कर्मचारी ने बताया कि कंपनी को उसकी भारतीय टीम से अच्छा आउटपुट नहीं मिल पा रहा था. जिसकी वजह से सभी को निकाल दिया गया.

इसके अलावा कर्मचारी ने ये भी बताया कि सभी को अचानक से निकालने के बाद कंपनी की तरफ से कोई सहूलियत भी नहीं दी जा रही है. कई लोग जो सालभर से यहां काम कर रहे हैं, उन्हें भी केवल 15 दिन की सैलरी दी जा रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Sep 2026 05:57 PM (IST)
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