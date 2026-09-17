चांदनी और गोरी से बचकर, पाकिस्तानी क्रीम में मिला जहर, भारत में हो रही बिक्री

महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी अलग- अलग ब्रांड्स के मिलते हैं. इन दिनों दो फेस व्हाइटनिंग क्रीम भी काफी चर्चा में हैं. इन दोनों क्रीम्स का नाम है 'गोरी-ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी-व्हाइटनिंग क्रीम', इन दोनों क्रीमों का प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुआ है. अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं कि इन क्रीम्स में जहर मिलाया जा रहा है. इसको लेकर भारत के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने लोगों को सावधान किया है.

हाल ही में जब CDSCO ने इन दोनों क्रीम्स की जांच की है, जो इसमें पाया गया कि, इन क्रीम में तय सीमा से ज्यादा हैवी मेटल्स मिलाई जा रही हैं. CDSCO ने लोगों को इन्हें खरीदने और इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है.

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क्रीम में मिलीं गड़बड़ियां

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मताबिक, CDSCO ने बताया है कि ये दोनों क्रीम भारत में बिक्री के लिए अधिकृत नहीं हैं. इनके आयात के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया है. जांच में दोनों प्रोडक्ट्स में तय सीमा से ज्यादा हैवी मेटल्स पाए गए हैं. CDSCO का कहना है कि इनसे क्रीम लगाने वालों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और जहरीले प्रभाव का खतरा हो सकता है.

क्रीम को इस्तेमाल करना चाहिए?

CDSCO ने लोगों से कहा है कि वो 'गोरी- ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' ना खरीदें और अगर पहले से खरीदी हैं तो उनका इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें. कॉस्मेटिक खरीदते समय पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें.

दूसरे देश से आयात होकर आए कॉस्मेटिक पर जरूरी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमेशा चेक करना चाहिए. CDSCO ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग अधिकारियों को भी इन अनाधिकृत उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रही हैं क्रीम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोरी और चांदनी क्रीम की लिस्टिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, टाटा 1mg और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी थी. कुछ लिस्टिंग में इन उत्पादों का मूल देश भारत बताया गया था. हालांकि इन दोनों ही क्रीमों को प्रोडक्शन पाकिस्तान के लाहौर शहर में होता है.

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भारत- पाकिस्तान में अनबन

इस पूरे मामले में एक य भी उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से अनबन चल रही है, जिसके चलते पाकिस्तान से आने वाले सामान पर भारत में प्रतिबंध है. तो फिर ये क्रीम भारतीय बाजार तक कैसे पहुंचीं?

कई रिपोर्ट्स में ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये क्रीम किसी तीसरे देश से भारत तक पहुंचाई जा रही है, जैसे UAE या नेपाल, के रास्ते इसे भारत तक पहुंचाया जा सकता है. हालांकि इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है ये केवल संभावना के आधार पर बताया जा रहा है.