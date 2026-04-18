हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनासिक केस में TCS का बड़ा बयान, कहा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है कोई शिकायत; जानिए डिटेल

नासिक केस में TCS का बड़ा बयान, कहा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है कोई शिकायत; जानिए डिटेल

TCS Case Update: TCS नासिक केस में कंपनी ने आरोपों पर कहा कि इंटरनल चैनलों पर कोई शिकायत नहीं मिली है. मामले की जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • टीसीएस ने नासिक में धार्मिक परिवर्तन, यौन दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया।
  • कंपनी के इंटरनल चैनलों पर किसी शिकायत के दर्ज न होने का दावा।
  • मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बोर्ड के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित।
  • पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, एक महिला एचआर हेड शामिल।

TCS Nashik Case: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) नासिक से जुड़े धार्मिक परिवर्तन और यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के बीच कंपनी की ओर से शुक्रवार को सफाई दी गई. कंपनी ने कहा है कि इस तरह के मामलों को लेकर उसे अपने किसी भी इंटरनल चैनल के जरिए कोई शिकायत नहीं मिली है. आइए जानते हैं, कंपनी का इस विषय पर क्या हैं कहना?

कंपनी का क्या हैं कहना?

टीसीएस के अनुसार नासिक यूनिट से जुड़े सिस्टम और रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में भी इस तरह के किसी आरोप की शिकायत सामने नहीं आई है. बतौर टीसीएस, न तो एथिक्स चैनल और न ही POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) से जुड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है.

जांच के लिए बनाई गई कमेटी

मामले की जांच को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने एक ओवरसाइट कमेटी गठित करने का फैसला लिया हैं. साथ ही बाहरी संस्थाओं को भी जांच प्रक्रिया में शामिल करने की बात सामने आ रही है. कमेटी बनाने के पीछे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है. कंपनी के मुताबिक, इस कमेटी की जिम्मेदारी बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक Keki Mistry को सौंपी गई हैं.

पुलिस अब तक इस जांच में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं. जिनमें 1 महिला एचआर हेड भी शामिल हैं. वहीं, एक अन्य कर्मचारी, निदा खान, अभी फरार बताई जा रही हैं.

TCS नासिक केस

पुलिस की जांच के अनुसार यह मामला एक महिला की शिकायत के बाद सामने आया. जिसमें उसने अपने साथ काम करने वाले दानिश शेख पर आरोप लगाया कि 2022 में उसने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था.

पुलिस के अनुसार, दानिश शेख की बहन निदा खान पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि निदा ने शिकायतकर्ता के धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं और उस पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव भी बनाया.  

साथ ही यह भी आरोप है कि निदा खान ने यह बात छिपाई कि दानिश पहले से शादीशुदा था. पुलिस की जांच में 7 और महिलाएं सामने आई हैं. जिन्होंने अपने सीनियर कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. 

यह भी पढ़ें:

LPG Price Today: होर्मुज खुलने की खबर के बाद आज कितने में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, आपके शहर में कितना है रेट

Published at : 18 Apr 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Business News TCS Nashik. TCS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
देश के सबसे बड़े IPO की ओर बढ़ रहा रिलायंस जियो, मई में हो सकता है ऐलान; जानिए पूरी डिटेल
देश के सबसे बड़े IPO की ओर बढ़ रहा रिलायंस जियो, मई में हो सकता है ऐलान; जानिए पूरी डिटेल
बिजनेस
New Labour Law: काम 1 घंटे का, पगार 2 घंटे की... ओवरटाइम पर जानें अपने अधिकार, नए नियमों से मिलेगी 'डबल सैलरी'
काम 1 घंटे का, पगार 2 घंटे की... ओवरटाइम पर जानें अपने अधिकार, नए नियमों से मिलेगी 'डबल सैलरी'
बिजनेस
LPG बुकिंग पर घटा वेटिंग टाइम, एजेंसियों ने बढ़ाई डिलीवरी स्पीड, सप्लाई चैन में सुधार से ग्राहकों को फायदा
LPG बुकिंग पर घटा वेटिंग टाइम, एजेंसियों ने बढ़ाई डिलीवरी स्पीड, सप्लाई चैन में सुधार से ग्राहकों को फायदा
बिजनेस
महंगा होगा सोना, इम्पोर्ट पर लगी रोक, कस्टम में फंसा 5 टन सोना-8 टन चांदी, बैंकों ने रोके नए ऑर्डर
महंगा होगा सोना, इम्पोर्ट पर लगी रोक, कस्टम में फंसा 5 टन सोना-8 टन चांदी, बैंकों ने रोके नए ऑर्डर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुणे एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग, रनवे किया गया बंद, IAF ने क्या बताया?
पुणे एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग, रनवे किया गया बंद, IAF ने क्या बताया?
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
दिल्ली NCR
दिल्ली: CR पार्क डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में की बाप-बेटे की हत्या
दिल्ली: CR पार्क डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में की बाप-बेटे की हत्या
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या नहीं बनेगी 'हेरा फेरा 3'? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'शायद हमारे बूढ़े होने तक....'
क्या नहीं बनेगी 'हेरा फेरा 3'? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'शायद हमारे बूढ़े होने तक....'
इंडिया
Iran-US War: तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
एग्रीकल्चर
सिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल
सिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल
नौकरी
Territorial Army Recruitment 2026: 161 पदों पर भर्ती, रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए मौका, जानें योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया
161 पदों पर भर्ती, रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए मौका, जानें योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget