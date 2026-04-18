होर्मुज खुलने की खबर के बाद आज कितने में मिल रहा एलपीजी सिलेंडर, आपके शहर में कितना है रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोला, ऊर्जा सप्लाई में सुधार की उम्मीद।

वैश्विक तेल और एलपीजी का 20% इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

होर्मुज खुलने के बावजूद, कतर हमले से क्षमता प्रभावित, दाम तुरंत घटने की संभावना कम।

LPG Price: ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने का फैसला लिया हैं. अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते यह रास्ता लगभग 47 दिनों तक प्रभावित रहा. जिससे कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा हैं.

दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और बड़ी मात्रा में एलपीजी इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में इसके बंद होने से भारत जैसे देशों के लिए सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी. अब ईरान की ओर से इसे फिर से खोलने की घोषणा के बाद हालात में कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं, आज प्रमुख शहरों में एलपीजी की ताजा कीमत क्या हैं?

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये (19 किलो)

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये (19 किलो)

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये (19 किलो)

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये (19 किलो)

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये (19 किलो)

होर्मुज खुलने के बाद भी तुरंत राहत मुश्किल

होर्मुज जलमार्ग के दोबारा खुलने के बावजूद गैस के दाम तुरंत कम होने की उम्मीद कम है. इसके पीछे की वजह यह है कि एलपीजी सप्लाई इतनी जल्दी युद्ध से पहले वाले स्तर पर नहीं लौट सकती है.

कतर के रास लफान स्थित बड़े गैस उत्पादन केंद्र पर हुए हमलों से उसकी करीब 17 फीसदी एलएनजी निर्यात क्षमता पूरी तरह प्रभावित हो गई है. इस बुनियादी ढांचे को ठीक होने में 3 से 5 साल का समय लग सकता हैं. ऐसे में तुरंत कीमतों में कमी की संभावना कम लग रही है.

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