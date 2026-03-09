Aramco Shares Surge: सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के शेयरों में आज 9 मार्च को तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबारी सेशन में लगभग 2 परसेंट चढ़कर शेयर 52-वीक के अपने हाई लेवल पर पहुंच गए. पिछले चार सेशन से चली आ रही तेजी के बाद यह लगातार पांचवी बढ़त है. शेयरों में यह तेजी ईरान और इजरायल के जंग बढ़ने के चलते आई, जिससे दुनियाभर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं.

आज कारोबार के दौरान स्टॉक 1.7 परसेंट चढ़कर 27.4 SAR के साल के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया. सऊदी अरामको का स्टॉक पिछले दो सेशन में लगभग 6 परसेंट बढ़ा है. इससे पहले पिछले सेशन में भी इसमें 4.9 परसेंट का इजाफा हुआ था. हालांकि, फिर थोड़ी गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग 4.1 परसेंट चढ़कर हुई. अप्रैल 2023 के बाद से यह अरामको के शेयरों का अब तक का सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा. शेयरों में यह तेजी तब आई जब ग्लोबल लेवल पर ब्रेंट क्रूड की कीमत 25 परसेंट से ज्यादा बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई.

शेयरों में आई तेजी की ये हैं वजहें

सऊदी अरामको दुनिया में तेल की एक बहुत बड़ी कंपनी है. जाहिर तौर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा. इसे देखते हुए निवेशकों को कंपनी के शेयरों में दिलचस्पी दिख रही है.

इजरायल और अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है. हालांकि, अरामको के पास पाइपलाइन और लाल सागर के वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने की क्षमता है, जो इसे दूसरी कंपनियों से अलग बनाता है. यह भी इस पर निवेशकों के मजबूत भरोसे की एक वजह है.

संकट के समय निवेशक किसी ऐसी चीज में पैसा लगाना पसंद करते हैं, जो उन्हें बेहतर रिटर्न दे. चूंकि तेल की कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं और अरामको एक तेल कंपनी है इसलिए इस पर लगाया गया पैसा निवेशकों को 'सुरक्षित निवेश' लग रहा है.

क्या करती है कंपनी?

सऊदी अरामको सऊदी अरब की एक सरकारी तेल कंपनी है. यह जमीन या समुद्र के नीचे तेल और नैचुरल गैस के भंडार का पता लगाती है और फिर उन्हें निकालती है. इसके बाद इसे रिफाइनरी में प्रॉसेस कर उसे पेट्रोल-डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल में बदलकर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में सप्लाई करती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

