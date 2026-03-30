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निवेशकों की मौज! शेयर बाजार में कमाई का बंपर मौका, कंपनियां देने जा रहीं बोनस; चेक करें रिकॉर्ड डेट

Bonus Shares: बोनस शेयर उन्हीं निवेशकों को अलॉट किए जाते हैं, जिनके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर मौजूद होते हैं. ऐसे में निवेशकों को रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 30 Mar 2026 06:52 AM (IST)
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Bonus Shares: IRB Infrastructure Developers Ltd, Triton Valves Ltd, B2B Software Technologies Ltd और R&B Denims Ltd जैसी कंपनियां इस हफ्ते (30 मार्च-5 अप्रैल) अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है. इनका लाभ उठाने के लिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना चाहिए.

कंपनी इसका ऐलान पहले ही कर देती है. बोनस शेयर उन्हीं निवेशकों को अलॉट किए जाते हैं, जिनके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर मौजूद होते हैं. भारत के T+1 सेटलमेंट साइकिल के तहत निवेशकों को बोनस शेयर का हकदार बनने के लिए रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक ट्रेडिंग दिन पहले शेयर खरीदने होंगे.

IRB Infrastructure Developers Ltd

सेमीकंडक्टर सेक्टर की यह कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने जा रही है. यानी निवेशकों को हर 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री मिलेंगे. इसके लिए 1 अप्रैल, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. बोनस शेयर इश्यू करने के चलते शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. इससे छोटे निवेशकों को भी दांव लगाने का मौका मिलेगा और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी. 

Triton Valves Ltd

कंपनी बोनस शेयर देने के साथ स्टॉक स्प्लिट भी करने जा रही है. कंपनी अपने निवेशकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी. यानी कि हर 1 शेयर पर 3 शेयर मुफ्त मिलेंगे. इसके अलावा, कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 5:1 के अनुपाम में स्प्लिट करने जा रही है. अगर आपके पास कंपनी 1 शेयर है, तो स्प्लिट के बाद ये 5 हो जाएंगे. फिर 3:1 बोनस शेयर के बाद आपके पास शेयरों की कुल संख्या 20 हाे जाएगी और शेयरों की कीमत भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल तय की गई है. 

B2B Software Technologies Ltd

B2B Software Technologies Ltd. के बोर्ड ने 1:2 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू की सिफारिश की थी. इसका मतलब है कि शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर दो शेयरों के बदले एक नया पूरी तरह से भुगतान किया गया इक्विटी शेयर मिलेगा, बशर्ते शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाए. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल तय की गई है. 

R&B Denims Ltd

इस हफ्ते बोनस इश्यू की घोषणा करने वाली आखिरी कंपनी R&B Denims Ltd. है. इसने 1:2 के अनुपात में इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू की सिफारिश की थी. इसका मतलब है कि शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर दो मौजूदा शेयरों के बदले एक नया, पूरी तरह से भुगतान किया गया इक्विटी शेयर मिलेगा, बशर्ते शेयरधारकों की मंज़ूरी मिल जाए। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 अप्रैल तय की गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 30 Mar 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
IRB Infrastructure Developers Triton Valves B2B Software Technologies R&B Denims
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