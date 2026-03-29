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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कारोबार पकड़ेगी रफ्तार? जानें किन बातों का दिखेगा असर

Share Market: अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कारोबार पकड़ेगी रफ्तार? जानें किन बातों का दिखेगा असर

Share Market Outlook: शेयर बाजार अगला ट्रेडिंग शेड्यूल छोटा है क्योंकि मंगलवार और शुक्रवार को कोई कारोबार नहीं होगा. निवेशक खुद को अगले हफ्ते के छोटे ट्रेडिंग शेड्यूल के लिए तैयार कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 29 Mar 2026 10:33 AM (IST)
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Share Market Outlook for Monday March 30: घरेलू शेयर बाजार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 27 मार्च की समाप्ति गिरावट के साथ की. इस दौरान BSE Sensex और NSE Nifty दोनों में 1.27 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को हुई भारी बिकवाली ने पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लगा दिया. इस दिन 30 शेयरों वाला Sensex 2.25 परसेंट की गिरावट के साथ 73583.22 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला Nifty 2.09 परसेंट गिरकर 22819.60 पर आ गया.

कुल मिलाकर यह हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. दोनों ही मुख्य सूचकांक हफ्ते के दौरान दो बार ऊपर चढ़े और दो बार नीचे गिरे. अगले हफ्ते शेयर बाजार मंगलवार, 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर और फिर शुक्रवार, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहेगा. ऐसे में निवेशक अब तीन दिनों के छोटे ट्रेडिंग शेड्यूल के लिए तैयार हो रहे हैं. 

दबाव में शेयर बाजार 

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के रिसर्च SVP अजीत मिश्रा ने बताया कि यह हफ्ता बदलते वैश्विक संकेतों और पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से प्रभावित रहा. इस भू-राजनीतिक तनाव से ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट की आशंका पैदा हो गई, जिससे कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊपर-नीचे होती रहीं. ब्रेंट क्रूड ऊंचे स्तर पर बना रहा. क्रूड फ्यूचर्स 0.92 परसेंट बढ़कर 106.29 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. ऊपर से भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. यह अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 का आंकड़ा पार कर गया और 95 प्रति डॉलर के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, Enrich Money के CEO Ponmudi R ने बताया कि विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार आक्रामक रूप से बिकवाली करते रहे और बढ़ते बॉन्ड यील्ड तथा मजबूत डॉलर के माहौल में उन्होंने लगभग 24596 करोड़ रुपये भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने इस गिरावट को थामने की भूमिका निभाई और बाजार को और नीचे गिरने से बचाने के लिए 26897 करोड़ रुपये का निवेश किया.

निफ्टी और सेंसेक्स के अहम स्तर

Nifty- Livelong Wealth के फाउंडर हरिप्रसाद K ने कहा कि 50 शेयरों वाला यह इंडेक्स 'sell-on-rise' (बढ़त पर बेचने) वाले पैटर्न में फंसा हुआ है. उन्होंने बताया कि 23000 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, जबकि 22500 का स्तर सपोर्ट बेस का काम कर रहा है. हरिप्रसाद ने कहा, "अगर 22500 के नीचे निर्णायक रूप से गिरावट आती है, तो करेक्शन का दौर और लंबा खिंच सकता है, जिससे बाजार के अंदरूनी हालात कमजोर होने का संकेत मिलेगा." 22650-22700 का स्तर महत्वपूर्ण है. इसके नीचे जाने पर बाजार 22450 तक फिसल सकता है.

Sensex- सेंसेक्स अभी 73000-73100 के सपोर्ट जोन पर है. अगर बाजार इससे नीचे फिसलकर 15-30 मिनट तक टिक जाता है, तो भारी बिकवाली आ सकती है. यह इंडेक्स को 72500 के स्तर पर धकेल सकता है. 

Bank Nifty- विश्लेषकों का मानना ​​है कि बैंकिंग इंडेक्स अभी भी पूरे बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रहा है. यह इस समय 52000 के आसपास के एक अहम सपोर्ट जोन पर टिका हुआ है. अगर इसमें 52000–51800 के जोन के नीचे गिरावट आती है, तो नीचे की ओर जाने की गति तेज हो सकती है, जिससे इंडेक्स 51500–51000 के स्तरों तक गिर सकता है. इसके 53000 के ऊपर जाने पर ही कुछ राहत मिल सकती है. 

निवेशकों को सलाह

एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है. निवेशकों को बाजार में अस्थिरता के माहौल में आक्रामक लीवरेज से बचने और हेजिंग अपनाने की सलाह दी जाती है. साथ ही सेक्टर्स पर नजर रखने की बात कही है. फार्मा और कुछ चुनिंदा ऊर्जा शेयरों में मजबूती दिख सकती है, जबकि PSU बैंक, ऑटो और रियल्टी सेक्टर दबाव में रह सकते हैं. इसके अलावा, चूंकि बाजार 31 मार्च को महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर बंद रहेंगे इसलिए ट्रेडिंग सेशन कम होने की वजह से लिक्विडिटी कम होने और उतार-चढ़ाव अधिक होने की संभावना है. 

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Published at : 29 Mar 2026 10:33 AM (IST)
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