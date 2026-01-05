Stock Market Today: सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन में बाजार की खराब शुरुआत, सेंसेक्स 128 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल
शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन 5 जनवरी, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
हालांकि, कारोबारी दिन के शुरुआत में ही निफ्टी भी लाल हो गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 121.96 अंक या 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,640.05 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 5.15 अंक या 0.02 फीसदी उछलकर 26,333.70 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:24 बजे तक, सेंसेक्स 32 अंक की गिरावट के साथ 85,729 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 5 अंक फिसलकर 26,323 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, रिलायंस और एशियन पेंट
बीएसई के टॉप लूजर
एचसीएल टेक, ट्रेंट, टेक महिंद्रा और टीसीएस
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
शुक्रवार 2 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 573.41 अंक या 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,762.01 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 182.00 अंक या 0.70 प्रतिशत उछलकर 26,328.55 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से एनटीपीसी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड और मारुति टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो आईटीसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में तेजी थी.
निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 5 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
