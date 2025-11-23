आर्थिक आंकड़ों से लेकर वैश्विक रुझान तक… अगले हफ्ते ये फैक्टर तय करेंगे बाजार की दिशा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market This Week: भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते कैसी चाल रहेगी, यह मुख्य रूप से आर्थिक आंकड़ों, विदेशी निवेशकों के रुख और वैश्विक बाजार के संकेतों पर निर्भर करेगा. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में निवेशक घरेलू व्यापारिक घटनाक्रम, औद्योगिक उत्पादन (IIP) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेंगे.

ब्रोकिंग फर्म रेलिगेयर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा के अनुसार, नवंबर में खत्म होने वाले वायदा सौदों से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. घरेलू मोर्चे पर बाजार की नजर दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा और औद्योगिक उत्पादन जैसे अहम आर्थिक संकेतकों पर होगी.

कौन से फैक्टर तय करेंगे बाजार की दिशा?

विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर अमेरिकी बाजार के प्रदर्शन और वहां के महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा पर रहेगी. ये वैश्विक संकेत निकट भविष्य में जोखिम की भावना (Risk Sentiment) को तय करेंगे और विदेशी पूंजी प्रवाह पर भी सीधा असर डालेंगे.

पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 669.14 अंक या 0.79 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 158.1 अंक या 0.61 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ. इसी दौरान 20 नवंबर को सेंसेक्स ने 85,801.70 और निफ्टी ने 26,246.65 का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर बनाया.

हो सकती है मुनाफावसूली

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि यदि रुपये पर दबाव जारी रहता है, तो निकट भविष्य में बाजार में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही निवेशक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर विनिमय दर पर भी करीबी नजर रखेंगे.

बाजार मजबूत रहने की उम्मीद

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एसेट मैनेजमेंट रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि कुल मिलाकर अगले हफ्ते बाजार के मजबूत रहने की संभावना है. गिरावट पर खरीदारी की रणनीति, तीसरी तिमाही में मजबूत मांग के संकेत और बाजार में लगातार आ रहे फंड्स से बाजार को समर्थन मिलता रहेगा.

इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में किसी भी सकारात्मक प्रगति को निकट भविष्य में बाजार के लिए बड़ा उत्प्रेरक माना जा रहा है.

