Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमजोरी का रुख देखने को मिला. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 367 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी दबाव में रहकर 26,050 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बाजार की इस गिरावट के पीछे निवेशकों की सतर्कता और चुनिंदा सेक्टरों में बिकवाली का दबाव प्रमुख कारण रहा.

सेक्टोरल स्तर पर देखें तो मेटल और रियल्टी शेयरों में कुछ मजबूती देखने को मिली, जिसने बाजार को सीमित सहारा दिया. हालांकि, आईटी, ऑटो, बैंकिंग और हेल्थकेयर जैसे भारी वजन वाले सेक्टरों में तेज बिकवाली रही, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बना. खासकर आईटी और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी ने बाजार की धारणा को नकारात्मक बनाए रखा, जिसके चलते दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद बाजार लाल निशान में बंद हुआ.

ये भी पढ़ें: क्यों 31 दिसंबर से हड़ताल पर जा रहे स्विगी, जोमैटो और अमेजन के गिग वर्कर्स, क्या हैं इनकी मांगें?

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)