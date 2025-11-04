हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसSIP बनाएगा करोड़पति! हर महीने 2000 रुपए निवेश करके पाएं करोड़ों का रिटर्न

SIP बनाएगा करोड़पति! हर महीने 2000 रुपए निवेश करके पाएं करोड़ों का रिटर्न

2000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप 1.59 करोड़ का फंड बना सकते है. इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. जानिए कैसे इस छोटे निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

SIP Investment: जीवन में एक अच्छी खासी जमापूंजी इकट्ठा करने के लिए केवल पैसे कमाना काफी नहीं होता है. कमाए गए पैसों को सही जगह पर निवेश करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. ऐसा कई बार देखा गया है कि, सामान्य नौकरी या बिजनेस करने वाले लोग जिनकी इनकम सीमित होती है. इसके बावजूद भी वे लॉन्ग टर्म और समझदारी से निवेश करके वेल्थ बना लेते है. वहीं कुछ लोग निवेश विकल्पों की जानकारी नहीं रखते और पैसों को लेकर गलत फैसले ले लेते हैं.

जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो जाता है. इसलिए निवेश करने से पहले आपको बाजार में मौजूद निवेश विकल्पों के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए. जिससे आप अपने निवेश पर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सके. अगर आप छोटी-छोटी राशि निवेश करके लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देने वाले विकल्प की तलाश कर रहें हैं तो, आपको म्यूचुअल फंड SIP के बारे में सोचना चाहिए. 

म्यूचुअल फंड में SIP

म्यूचुअल फंड में SIP करना उन लोगों के लिए सही माना जाता है जो, लंबे समय तक निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं. अगर आपके पास छोटी राशि है और आप हर महीने थोड़ा- थोड़ा निवेश करते है, तो एसआईपी के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर सकते है. म्यूचुअल फंड में SIP की सबसे खास बात यह है कि, आप इसमें 250 से 500 रुपए की छोटी से निवेश से अपनी एसआईपी की जर्नी शुरु कर सकते है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, म्यूचुअल फंड में SIP से सालाना 12 प्रतिशत तक का रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, यह निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए. लंबे समय तक निवेश से आपको फायदा मिल सकता है.

2000 रुपए की मंथली SIP से बन सकता है 1.59 करोड़ का फंड 

2000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप 1.59 करोड़ का फंड बना सकते है. इसके लिए आपको 30 सालों तक निवेश जारी रखना होगा और हर साल निवेश को 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा. अगर आप जल्दी निवेश शुरु कर देते है तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: बैंक लोन गारंटर बनने से पहले सोचें दो बार, नाम हटाना इतना आसान नहीं, जानें प्रोसेस

 

Published at : 04 Nov 2025 07:39 AM (IST)
SIP Investment Mutual Fund SIP
