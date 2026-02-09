हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसPersonal Financeपर्सनल लोन एक नज़र में: इसके फायदे, एलिजिबिलिटी और ब्याज़ दर

पर्सनल लोन एक नज़र में: इसके फायदे, एलिजिबिलिटी और ब्याज़ दर

बजाज फाइनैंस फीस और शुल्क के बारे में कुछ भी नहीं छिपाता है, जिससे लोन लेने वालों को पहले से ही इसकी लागत को समझने में मदद मिलती है.

By : ABP Live Focus | Updated at : 09 Feb 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

ज़िंदगी कभी भी सही वक्त का इंतज़ार नहीं करती. अक्सर जब हमारे पास सेविंग्स कम हो, तभी अचानक ट्रैवल की प्लानिंग करने, इलाज कराने की ज़रूरत, घर की मरम्मत कराने, या अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करने का मौका सामने आता है. ऐसे मौकों पर पर्सनल लोन आपकी मदद करने वाला उपयोगी और सुविधाजनक विकल्प बन जाता है. पर्सनल लोन के आवेदन की प्रक्रिया आसान होती है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपकी जमा-पूंजी भी बची रहती है और काम भी हो जाता है.

पर्सनल लोन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देते हुए, यहाँ हमने इसके मुख्य फ़ायदों, एलिजिबिलिटी और पर्सनल लोन की ब्याज़ दरों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है. फिर आप तय कर सकेंगे कि इससे आपको अपने फाइनैंशियल प्लानिंग में मदद मिलेगी या नहीं.

पर्सनल लोन क्या है?

पर्सनल लोन एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका इस्तेमाल आप लगभग हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. होम लोन या कार लोन के विपरीत, इसके लिए किसी कलैटरल की ज़रूरत नहीं होती. इसी वजह से नौकरीपेशा लोग, खुद का रोजगार करने वाले और पहली बार लोन लेने वाले लोग
इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं.

बजाज फाइनैंस जैसे वित्तीय संस्थान डिजिटल तरीके से आवेदन की आसान प्रक्रिया, तुरंत मंजूरी और लोन चुकाने के सुविधाजनक विकल्पों के साथ पर्सनल लोन देते हैं. चाहे आपको ट्रैवल, पढ़ाई, इलाज के खर्च के लिए, या फिर पुराने कर्ज को एक साथ चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत हो, पर्सनल लोन में आपको अपनी मर्जी से
खर्च करने की आज़ादी मिलती है.

पर्सनल लोन के मुख्य फायदे
लोग पर्सनल लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके कुछ सबसे बेहतरीन फायदों के बारे में नीचे बताया गया है.

  • कलैटरल की ज़रूरत नहीं

पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, लिहाजा लोन लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी या सोने जैसी कीमती चीज़ें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती. इससे जोखिम कम हो जाता है और मंजूरी मिलने में बहुत कम समय लगता है.

  • तुरंत रकम पाने की सुविधा

अगर आप लोन पाने की शर्तों को पूरा करते हैं, तो बजाज फाइनैंस जैसे लोन देने वाले संस्थानों से आपको बहुत कम समय में, कभी-कभी 24 घंटे* के भीतर लोन की रकम मिल सकती है. मुसीबत की घड़ी में यह सुविधा बहुत काम आती है.

  •  उपयोग में पाबंदी नहीं

हॉलीडे की प्लानिंग से लेकर शादी-ब्याह के खर्चों को संभालने तक, पर्सनल लोन आपकी हर तरह की ज़रूरत में काम आता है.

  • लोन चुकाने के आसान विकल्प

आमतौर पर पर्सनल लोन चुकाने के लिए सुविधाजनक समय-सीमा मिलती है, जो अक्सर 12 महीने से 96 महीने तक होती है. आप अपने महीने के बजट के हिसाब से लोन चुकाने का प्लान चुन सकते हैं.

  • EMIs का पहले से अंदाज़ा लगाने की सुविधा

EMIs अगर पहले से तय हो, तो महीने के खर्चों को संभालना आसान हो जाता है. आपको पता होता है कि हर महीने कितनी रकम चुकानी है, जिससे आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं.

पर्सनल लोन पाने के लिए ज़रूरी शर्तें

आपको पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं, ये आपकी इनकम, उम्र, रोज़गार के प्रकार और क्रेडिट प्रोफ़ाइल जैसी बातों पर निर्भर है. हालांकि, लोन देने वाले अलग-अलग संस्थानों की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, पर कुछ सामान्य ज़रूरतों के बारे में नीचे बताया गया है.

पर्सनल लोन पाने की ज़रूरी शर्तें इस प्रकार हैं:

  • राष्ट्रीयता: भारतीय
  • उम्र: 21 साल से 80 साल*
  • नौकरी: सरकारी, निजी या MNC
  • CIBIL स्कोर: 650 या उससे ज़्यादा
  • ग्राहक का प्रोफ़ाइल: खुद का रोजगार या नौकरीपेशा

* लोन की समय-सीमा पूरी होने पर आपकी उम्र 80 साल या उससे कम होनी चाहिए.

पर्सनल लोन की ब्याज़ दरों को समझना

आपके लोन की कुल लागत कितनी होगी, इसमें पर्सनल लोन की ब्याज़ दर की सबसे अहम भूमिका होती है. ब्याज़ की दरें आपके क्रेडिट स्कोर, आपकी सैलरी, आपकी पक्की नौकरी और पहले से मौजूद देनदारी जैसी पर निर्भर करती हैं.

जिन ग्राहकों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर हो, उन्हें आमतौर पर कम ब्याज़ पर पर्सनल लोन मिल जाता है, जबकि जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री सीमित है या जिनका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ब्याज़ की दरें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं. अलग-अलग विकल्पों की तुलना करते समय, ब्याज़ दर के अलावा बाकी चीज़ों पर भी गौर करना ज़रूरी है.

लोन लेते समय उसकी कुल लागत पर गौर करें, जिसमें प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट शुल्क और लोन चुकाने में सहूलियत शामिल है. बजाज फाइनैंस फीस और शुल्क के बारे में कुछ भी नहीं छिपाता है, जिससे लोन लेने वालों को पहले से ही इसकी लागत को समझने में मदद मिलती है.

आपको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है?

लोन की रकम आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और लोन चुकाने की क्षमता पर निर्भर है. लोन देने वाले ज्यादातर संस्थान, ग्राहक की एलिजिबिलिटी के आधार पर छोटी रकम से लेकर ज़्यादा रकम तक के पर्सनल लोन देते हैं. बजाज फाइनैंस के साथ, लोन लेने वाले ग्राहक अपनी इनकम और जरूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए पर्सनल लोन ले सकते हैं. ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर की मदद से आप आवेदन करने से पहले ही अपनी हर महीने की किस्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस तरह फाइनैंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है.

आवेदन करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें

कोई भी पर्सनल लोन लेने से पहले, अपनी आर्थिक स्थिति पर अच्छी तरह गौर करने में ही समझदारी है. खुद से पूछें कि:

  • क्या मुझे सच में अभी लोन की ज़रूरत है?
  • क्या मैं हर महीने EMI आराम से चुका पाऊँगा/पाऊँगी?
  • क्या मुझे बेहतर ब्याज़ दर पर पर्सनल लोन मिल रहा है?

अगर आप सोच-समझकर पर्सनल लोन लेते हैं, तो यह लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाले बिना आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा.
पर्सनल लोन के लिए बजाज फाइनैंस को ही क्यों चुनें?

बजाज फाइनैंस तुरंत मंजूरी, बेहद कम कागजी कार्रवाई और लोन चुकाने के सुविधाजनक विकल्पों के साथ ग्राहकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखता है. यहाँ डिजिटल माध्यम से लोन के लिए आवेदन करना इतना आसान है कि पहली बार उधार लेने वाले लोग भी बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं. स्पष्ट शर्तों और ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ, बजाज फाइनैंस आपको लोन लेने के सफ़र में हर कदम पर जानकारी देता रहता है.

अंत में ज़रूरी बात

अगर पर्सनल लोन का समझदारी से इस्तेमाल करें, तो यह आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है. सुविधाजनक शर्तों, आसानी से मिलने और लोन चुकाने के लिए पहले से तय किस्तों की वजह से यह कई तरह की ज़रूरतों के लिए बिल्कुल सही है. लोन पाने की शर्तों को समझकर और पर्सनल लोन की ब्याज़ दरों की तुलना करके, आप पूरे भरोसे के साथ समझदारी भरा फैसला ले सकते हैं.

चाहे आप भविष्य की योजना बना रहे हों या अचानक आई मुसीबत की वजह से आपको पैसों की ज़रूरत हो, बजाज फाइनैंस जैसे लोन देने वाले भरोसेमंद संस्थान से सही पर्सनल लोन लेकर आप बड़े आराम से और सुकून के साथ आगे बढ़ सकते हैं.
* नियम व शर्तें लागू

[Disclaimer: यह एक स्पॉनसर्ड आर्टिकल है. ABP नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड या ABP लाइव किसी भी प्रकार से इस लेख/विज्ञापन की सामग्री या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.]

Read
Published at : 09 Feb 2026 01:23 PM (IST)
