हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसे रख लें तैयार... शेयर बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर, दिख सकती है हलचल

पैसे रख लें तैयार... शेयर बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर, दिख सकती है हलचल

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली थी. सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग डे गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत होते ही कुछ चुनिंदा शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stocks To Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग डे गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत होते ही कुछ चुनिंदा शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

हाल ही में जिन कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं, उनके आंकड़ों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी. मुनाफे, रेवेन्यू और आगे के संकेतों के आधार पर इन शेयरों की खरीद–बिक्री हो सकती है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में..... 

एटरनल शेयर 

गुरुवार के कारोबार में इटरनल के शेयर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं. कंपनी में नेतृत्व से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है. जहां सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने सीईओ पद से हटने का फैसला किया हैं.

उनकी जगह ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर ढिंडसा को सीईओ बनाया गया हैं. हालांकि, गोयल पूरी तरह कंपनी से अलग नहीं होंगे. वे  बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में नई भूमिका में नजर आएंगे.

बैंक ऑफ इंडिया शेयर 

बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों पर गुरुवार के कारोबारी दिन निवेशकों की खास नजर रह सकती है. बैंक ने दिसंबर तिमाही में मुनाफे में बढ़त दर्ज की है. इस दौरान बैंक का शुद्ध लाभ बढ़कर 2,705 करोड़ रुपये पहुंच गया है. जो एक साल पहले इसी तिमाही में करीब 2,517 करोड़ रुपये था.

साथ ही बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी सुधार देखने को मिला है. यह बढ़कर 6,462 करोड़ रुपये हो गई. बेहतर तिमाही नतीजों के चलते गुरुवार को इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है.

जिंदल स्टेनलेस शेयर

बेहतर तिमाही नतीजों के कारण गुरुवार को जिंदल स्टेनलेस के स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है. कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मुनाफे के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन किया है. तिमाही के दौरान जिंदल स्टेनलेस का नेट प्रॉफिट 26.6 फीसदी की बढ़त के साथ 828.8 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.

जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 654.3 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू में भी कंपनी ने सुधार दिखाया है. यह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 10,517 करोड़ रुपये पहुंच गया है. जबकि एक साल पहले यह 9,907 करोड़ रुपये था. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें:  दीपिंदर गोयल ने एटरनल का CEO पद छोड़ा, जानें उनकी नेटवर्थ और कितने करोड़ के हैं मालिक?

Published at : 22 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Stocks To Watch Today Share Market Today Focus Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
जनरल नॉलेज
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget