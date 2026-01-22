Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ola Electric Stock Crash: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला है. बीते तीन महीनों में कंपनी के शेयर करीब 40 फीसदी तक टूट चुके हैं. जिससे इसका मार्केट वैल्यू लगभग 9,000 करोड़ रुपये घट गया है. लगातार गिरावट के चलते निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है.

हालात यह हैं कि पिछले 14 ट्रेडिंग सेशनों में कंपनी के शेयर सिर्फ 3 दिन ही मजबूती दर्ज कर पाए हैं. फिलहाल यह अपने 52 सप्ताह के लो लेवल के करीब कारोबार कर रहा है. जो कंपनी के लिए मुश्किल दौर की ओर इशारा करता है. आइए जानते हैं, आखिर इस गिरावट के पीछे वजह क्या है?

शीर्ष नेतृत्व लगातार दे रहें इस्तीफा

ओला इलेक्ट्रिक में लगातार बड़े अधिकारियों के इस्तीफों की खबर सामने आ रही है. इस हफ्ते एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) हरिश अबिचंदानी ने 19 जनवरी 2026 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी का कहना है कि, उन्होंने यह फैसला निजी कारणों से लिया है.

आखिरी दो महीनों में शीर्ष नेतृत्व का यह दूसरा बड़ा इस्तीफा है. इससे पहले दिसंबर में कंपनी के बिजनेस हेड सेल, विशाल चतुर्वेदी ने भी निजी वजहों का हवाला देते हुए कंपनी छोड़ दी थी. लगातार हो रहे इन बदलावों से निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा हैं.

SoftBank ने ओला इलेक्ट्रिक में घटाई हिस्सेदारी

ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक और चिंता की बात यह है कि उसकी बड़ी निवेशक कंपनी SoftBank ने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है. हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, SoftBank Group ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 15.68 फीसदी से घटाकर 13.53 फीसदी कर ली है.

फाइलिंग के अनुसार, SoftBank ने 3 सितंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच बाजार में करीब 9.46 करोड़ शेयर बेच दिए हैं.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर गुरुवार, 22 जनवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे कंपनी शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिल रही थी. शेयर 0.24 प्रतिशत या 0.08 रुपये की तेजी के साथ 32.99 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. दिन का इंट्रा डे हाई 33.87 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 80.75 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 30.79 रुपये है. कंपनी का कुल मार्केट कैप करीब 14,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

