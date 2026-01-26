हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPO Alert: 28 जनवरी से खुल रहा इस कंपनी का इश्यू; ग्रे मार्केट में तेज है शेयरों की चाल, जानें डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में आने वाले कारोबारी दिनों में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती हैं. इसी कड़ी में एक कंपनी का पब्लिक इश्यू खास चर्चा में बना हुआ है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

Msafe Equipments IPO: भारतीय शेयर बाजार में आने वाले कारोबारी दिनों में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती हैं. इसी कड़ी में Msafe Equipments कंपनी का पब्लिक इश्यू खास चर्चा में बना हुआ है. जो 28 जनवरी से 30 जनवरी तक निवेश के लिए खुला रहेगा.  

बाजार में चल रही हलचल के बीच यह इश्यू इसलिए भी सुर्खियों में है, क्योंकि फिलहाल ग्रे मार्केट में यही आईपीओ अच्छी मजबूती दिखा रही है. ऐसे में निवेशक इस नए इश्यू में अपना दांव लगाने का प्लान बना सकते हैं. आइए जानते हैं, इस कंपनी के बारे में....

प्राइस बैंड से लेकर इश्यू साइज तक

Msafe Equipments आईपीओ के तहत निवेश करने वालों के लिए कंपनी ने प्रति शेयर 116 से 123 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इसमें एक लॉट में 1000 शेयर रखे गए हैं, लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर अपना दांव लगना होगा. यानी निवेशकों को एक साथ 2000 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा. इस हिसाब से कम से कम करीब 2,46,000 रुपये का निवेश करना होगा. 

इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 66.42 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इसके तहत 44 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे. जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 10 लाख शेयर बाजार में उतारे जाएंगे. कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए करने वाली है. 

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों का हाल

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, इनमें तेजी देखने को मिल रही है. इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 11 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है.

जिससे करीब 8.94 प्रतिशत के संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत मिलता है. अब तक इसका सबसे ऊंचा जीएमपी 11 रुपये और सबसे निचला स्तर 7 रुपये प्रति शेयर रहा है. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होने वाली है.

कंपनी का कारोबार 

कंपनी सुरक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्माण करती है. जिनका इस्तेमाल ऊंचाई पर काम करने वाले क्षेत्रों में किया जाता है. इसकी स्थापना साल 2019 में हुई थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है. इसके अलावा कंपनी के वेयरहाउस महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 26 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
