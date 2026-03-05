हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटईरान-इजरायल के बीच तनाव का असर, ताश की पत्तों की तरह ढह गए ये शेयर; आखिर क्या है कनेक्शन?

ईरान-इजरायल के बीच तनाव का असर, ताश की पत्तों की तरह ढह गए ये शेयर; आखिर क्या है कनेक्शन?

Share Market: मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर Petronet LNG और L&T जैसी कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ा. इनके अलावा, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस को भी नुकसान पहुंचा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 Mar 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार, 4 मार्च को कमजोर रही. इस दौरान दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई. एक तरफ सेंसेक्स 1122  अंकों से अधिक लुढ़ककर 78590 के करीब बंद हुआ. वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी भी 385 अंकों की गिरावट के साथ 24480 के लेवल पर बंद हुआ.

शुरुआती कारोबार में उन शेयरों को खासतौर पर अधिक नुकसान पहुंचा, जिनका पश्चिम एशियाई देशों से गहरा कनेक्शन है. इनमें पेट्रोनेट L&G और L&T जैसी कंपनियां शामिल हैं. इनमें से एक कंपनी गैस का काफी बड़ा आयातक है और दूसरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो खाड़ी देशों में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है. इनके अलावा, महानगर गैस (8.50 परसेंट नीचे), इंद्रप्रस्थ गैस (5 परसेंट नीचे) और गुजरात गैस (4 परसेंट नीचे) के शेयरों को भी नुकसान पहुंचा. 

गैस कंपनियों के शेयर लुढ़के

पेट्रोनेट LNG भारत में गैस का एक बड़ा इंपोर्टर है. कल शुरुआती कारोबार में इसके शेयर लगभग 12 परसेंट तक गिर गए. बाद में थोड़ा संभलने का मौका जरूर मिला, लेकिन फिर दोपहर करीब 12:30 बजे शेयर 29.35 रुपये या 9.51 परसेंट की गिरावट के साथ पेट्रोनेट के शेयर 279.30 रुपये पर कारोबार करते नजर आए.

कंपनी के शेयरों में यह गिरावट उन खबरों के बीच आई, जिनमें दावा किया गया कि कतर ने अपनी फेसिलिटी पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद नैचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है.  कतर भारत में इंपोर्ट होने वाली नैचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है. उत्पादन रुकने से भारत में गैस की कमी हो सकती है और कीमतों में उछाल की आशंका है. 

इसी तरह से दोपहर के 12:30 बजे MGL के शेयर 104.30 रुपये या 8.64 परसेंट की गिरावट के साथ 1103 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. महानगर गैस बड़े शहरों में गैस का डिस्ट्रीब्यूटर है और यह लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करता है और वेस्ट एशिया इसका एक बड़ा सप्लायर है. यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलावा मुंबई, ठाणे जिले के शहरी इलाकों और आस-पास की नगर पालिकाओं को सप्लाई करता है, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर फोकस किया जाता है. 

L&T के शेयरों ने लगाए गोते

मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का असर उन शेयरों पर भी पड़ा है, जिनका पश्चिमी एशियाई देशों से गहरा कनेक्शन है. इनमें से एक L&T (Larsen & Toubro) भी है. L&T के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 55 परसेंट तक) अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से आता है. इनमें से कई खाड़ी देशों में चल रहे हैं. ऐसे में ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के निवेशकों को चिंता में डाल दिया. यही वजह है कि कल कंपनी के शेयरों में 7 परसेंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.    

L&T के शेयर निफ्टी 50 में शामिल उन कंपनियों में से है, जिन्हें कल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. दोपहर 12:30 बजे के करीब स्टॉक 252.60 रुपये या 6.21 परसेंट की गिरावट के साथ 3,814.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इसके 52-वीक का हाई और 52-वीक का लो क्रमशः 4440.00 रुपये और 2965.30 रुपये है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

36 परसेंट तक ऊपर जाएगा भाव, इन कंपनियों के शेयरों पर ब्रोकरेज मेहरबान; कहा- 'खरीद डालो' 

Published at : 05 Mar 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Petronet LNG ISRAEL #iran Petronet LNG Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
ईरान-इजरायल के बीच तनाव का असर, ताश की पत्तों की तरह ढह गए ये शेयर; आखिर क्या है कनेक्शन?
ईरान-इजरायल के बीच तनाव का असर, ताश की पत्तों की तरह ढह गए ये शेयर; आखिर क्या है कनेक्शन?
स्टॉक मार्केट
36 परसेंट तक ऊपर जाएगा भाव, इन कंपनियों के शेयरों पर ब्रोकरेज मेहरबान; कहा- 'खरीद डालो'
36 परसेंट तक ऊपर जाएगा भाव, इन कंपनियों के शेयरों पर ब्रोकरेज मेहरबान; कहा- 'खरीद डालो'
स्टॉक मार्केट
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच इस डिफेंस स्टॉक ने काटा गदर, निवेशकों की हो गई बल्ले-बल्ले; सरपट दौड़े शेयर
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच इस डिफेंस स्टॉक ने काटा गदर, निवेशकों की हो गई बल्ले-बल्ले; सरपट दौड़े शेयर
स्टॉक मार्केट
Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के पीछे क्या है वजह?
Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के पीछे क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget