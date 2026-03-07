हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpo3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट

3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट

Upcoming IPOs: शेयर बाजार में तमाम उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है. दरअसल, सेबी ने तीन कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी दे दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Mar 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

Upcoming IPOs: शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए पैसा कमाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बॉनब्लॉक टेक्नोलॉजीज (Bonbloc Technologies), ईस्टमैन ऑटो एंड पावर (Eastman Auto and Power) और माइलस्टोन गियर्स ( Milestone Gears) इन तीन कंपनियों को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है. सेबी की तरफ से यह अप्रूवल एक ऐसे वक्त पर आया है, जब शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी पब्लिक मार्केट में उतरने का सोच रही कंपनियों की लगातार पाइपलाइन बनी हुई है. 

Bonbloc Technologies

बॉनब्लॉक टेक्नोलॉजीज का लक्ष्य आईपीओ के लिए 233 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें 160 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरहोल्डर्स की तरफ 71.86 लाख शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी शामिल होगा. यह ग्लोबल आईटी फर्म अपने शेयरों को NSE और BSE पर लिस्ट कराना चाहती है. केफिन टेक्नोलॉजीज को इश्यू का रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है. IPO स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए प्राइमरी कैपिटल जुटाएगी, वहीं मौजूदा शेयरहोल्डर्स भी OFS के जरिए अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा मोनेटाइज करेंगे. 

Eastman Auto and Power

एनर्जी-ट्रांजिशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ईस्टमैन ऑटो एंड पावर को भी बीते 5 मार्च को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई. आईपीओ का साइज 1800-2000 करोड़ के बीच हो सकता है. इसमें भी नए शेयरों के जारी होने के साथ ऑफर-फॉर-सेल (OFS) विंडो के तहत मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची जाएगी. इसके भी शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे.

कंपनी JRS ईस्टमैन ग्रुप का हिस्सा है और बैटरी स्टोरेज, सोलर टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस में काम करती है. इसके लीड मैनेजर्स एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल है. 

Milestone Gears

माइलस्टोन गियर्स अपने पब्लिक ऑफरिंग के जरिए करीब 1100 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रही है. इस इश्यू में 800 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स द्वारा 300 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल शामिल होगा. आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी पुराने कर्ज को चुकाने, हिमाचल के सोलन जिले में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

माइलस्टोन गियर्स एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोकोमोटिव और विंडमिल के लिए बुल गियर्स, रियर एक्सल, स्पिंडल, इंटरनल रिंग गियर और बेवल गियर जैसे कम्पोनेंट्स बनाती है. इसके ग्राहकों में M&M, कैटरपिलर, JCB, जॉन डीरे जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

Iran War: वेस्ट एशिया में तनाव लाया भारत के लिए बुरी खबर, अब कैसे साकार होगा 'विकसित भारत' का सपना? 

Published at : 07 Mar 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
IPO News IPO Alert Upcoming IPOs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

IPO
3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट
3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट
IPO
हो जाएं तैयार! आ रहा है 13000 करोड़ रुपये का IPO, 12 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी की नजर
हो जाएं तैयार! आ रहा है 13000 करोड़ रुपये का IPO, 12 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर कंपनी की नजर
IPO
पैसों का कर लें बंदोबस्त, मार्केट में धाकड़ IPO की होगी एंट्री; कंपनी ने सेबी के पास जमा कराया DRHP
पैसों का कर लें बंदोबस्त, मार्केट में धाकड़ IPO की होगी एंट्री; कंपनी ने सेबी के पास जमा कराया DRHP
IPO
निवेशकों के लिए मौका! मार्च के पहले हफ्ते में 3 कंपनियां ला रही हैं पब्लिक इश्यू; जानिए प्राइस बैंड, GMP समेत पूरी डिटेल
निवेशकों के लिए मौका! मार्च के पहले हफ्ते में 3 कंपनियां ला रही हैं पब्लिक इश्यू; जानिए प्राइस बैंड, GMP समेत पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
रिलेशनशिप
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget