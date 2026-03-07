3 कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी, दांव लगाने का सोचने से पहले एक बार देख लें लिस्ट

Upcoming IPOs: शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए पैसा कमाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बॉनब्लॉक टेक्नोलॉजीज (Bonbloc Technologies), ईस्टमैन ऑटो एंड पावर (Eastman Auto and Power) और माइलस्टोन गियर्स ( Milestone Gears) इन तीन कंपनियों को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है. सेबी की तरफ से यह अप्रूवल एक ऐसे वक्त पर आया है, जब शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी पब्लिक मार्केट में उतरने का सोच रही कंपनियों की लगातार पाइपलाइन बनी हुई है.

Bonbloc Technologies

बॉनब्लॉक टेक्नोलॉजीज का लक्ष्य आईपीओ के लिए 233 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें 160 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरहोल्डर्स की तरफ 71.86 लाख शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी शामिल होगा. यह ग्लोबल आईटी फर्म अपने शेयरों को NSE और BSE पर लिस्ट कराना चाहती है. केफिन टेक्नोलॉजीज को इश्यू का रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है. IPO स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए प्राइमरी कैपिटल जुटाएगी, वहीं मौजूदा शेयरहोल्डर्स भी OFS के जरिए अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा मोनेटाइज करेंगे.

Eastman Auto and Power

एनर्जी-ट्रांजिशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ईस्टमैन ऑटो एंड पावर को भी बीते 5 मार्च को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई. आईपीओ का साइज 1800-2000 करोड़ के बीच हो सकता है. इसमें भी नए शेयरों के जारी होने के साथ ऑफर-फॉर-सेल (OFS) विंडो के तहत मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची जाएगी. इसके भी शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे.

कंपनी JRS ईस्टमैन ग्रुप का हिस्सा है और बैटरी स्टोरेज, सोलर टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस में काम करती है. इसके लीड मैनेजर्स एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल है.

Milestone Gears

माइलस्टोन गियर्स अपने पब्लिक ऑफरिंग के जरिए करीब 1100 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रही है. इस इश्यू में 800 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स द्वारा 300 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल शामिल होगा. आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी पुराने कर्ज को चुकाने, हिमाचल के सोलन जिले में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

माइलस्टोन गियर्स एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोकोमोटिव और विंडमिल के लिए बुल गियर्स, रियर एक्सल, स्पिंडल, इंटरनल रिंग गियर और बेवल गियर जैसे कम्पोनेंट्स बनाती है. इसके ग्राहकों में M&M, कैटरपिलर, JCB, जॉन डीरे जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

