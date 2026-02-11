इस SME IPO को मिला निवेशकों का भरोसा; सब्सक्रिप्शन 22 गुना पार, जानें GMP समेत अन्य डिटेल्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Biopol Chemicals IPO: भारतीय प्राइमरी मार्केट में इन दिनों आईपीओ की बाढ़ आई हुई है. कई कंपनियों के पब्लिक इश्यू बाजार में आ रहे हैं. इस लिस्ट में 6 फरवरी को खुले बायोपोल केमिकल्स लिमिटेड के एसएमई आईपीओ की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही.

पहले दिन इसे सिर्फ 13 फीसदी सब्सक्रिप्शन ही मिल सका था. हालांकि, दूसरे दिन निवेशकों की रुचि बढ़ती नजर आई. जिससे यह इश्यू 1.68 गुना सब्सक्राइब हो गया और इसकी रफ्तार में कुछ सुधार देखने को मिला. आइए जानते हैं, ग्रे मार्केट में कंपनी के प्रदर्शन के बारे में....

सब्सक्रिप्शन में दिखा सुधार

आईपीओ के अंतिम दिन निवेशकों की मजबूत भागीदारी के चलते इस इश्यू को जबरदस्त समर्थन मिला. आईपीओ कुल मिलाकर 22.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 20.80 गुना रही, जबकि एनआईआई कैटेगरी में 24.49 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में 21.05 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया. जिससे साफ होता है कि सभी वर्गों के निवेशकों ने इस इश्यू पर भरोसा जताया है.

ग्रे मार्केट में शेयरों का हाल

बायोपोल केमिकल्स लिमिटेड की ओर से शेयरों का प्राइस बैंड 102 रुपये से 108 रुपये के बीच तय किया गया है. ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, यह 4 रुपये का GMP दिखा रहा है. यानी कि अपर प्राइस बैंड के अनुसार कंपनी शेयर करीब 112 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकते हैं.

जिससे निवेशकों को उम्मीद के अनुसार लाभ न मिलने की संभावना है. हालांकि, शेयरों की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है. कंपनी अपने पब्लिक इश्यू से 31.26 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है.

कब होगा शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग?

जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयर 13 फरवरी को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे. जबकि 11 फरवरी को कंपनी की ओर से अलॉटमेंट प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा.

जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डीमैट अकाउंट में 12 फरवरी को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे. वहीं जिन्हें अलॉटमेंट नहीं होगा, उनकी राशि भी इसी दिन रिफंड या अनब्लॉक कर दी जाएगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

