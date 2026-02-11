Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: बुधवार, 11 फरवरी के कारोबारी दिन घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,58,436 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,56,803 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

11 फरवरी की सुबह करीब 10:15 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 0.72 प्रतिशत या 1124 रुपये की उछाल के साथ 1,57,927 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,58,46 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी के दाम में कितना उछाल आया है....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2.73 फीसदी या 6,887 रुपये की तेजी के साथ 2,59,435 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,57,938 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,60,838 रुपये था.

दिल्ली, मंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,900 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,660 रुपए

22 कैरेट - 1,45,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,040 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,510 रुपए

22 कैरेट - 1,45,300 रुपए

18 कैरेट - 1,18,890 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,280 रुपए

22 कैरेट - 1,46,000 रुपए

18 कैरेट - 1,25,400 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,510 रुपए

22 कैरेट - 1,45,300 रुपए

18 कैरेट - 1,18,890 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,560 रुपए

22 कैरेट - 1,45,350 रुपए

18 कैरेट - 1,18,940 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,660 रुपए

22 कैरेट - 1,45,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,040 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,560 रुपए

22 कैरेट - 1,45,350 रुपए

18 कैरेट - 1,18,940 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,510 रुपए

22 कैरेट - 1,45,300 रुपए

18 कैरेट - 1,18,890 रुपए

यह भी पढ़ें: Share Market Updates 11 Feb: शेयर बाजार में भरा जोश, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उछले