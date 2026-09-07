IPO की चमक-दमक में न फंसें, असली कमाई वाली कंपनियों को ऐसे पहचानें

शेयर बाजार में जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसकी खूब चर्चा होती है. कंपनी के कारोबार की बातें होती हैं, बड़े-बड़े आंकड़े सामने आते हैं और बाजार में उसके शेयर की कीमत को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है. ऐसे में छोटे निवेशक अक्सर जल्दबाजी में आवेदन कर देते हैं.

लेकिन किसी आईपीओ की चर्चा से उसके मुनाफा की गारंटी नहीं होती है. निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो चमक-दमक के बजाय कंपनी की असली स्थिति को समझें.

पता करें कि कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है?

किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ये पता करें कि कंपनी जनता से पैसा क्यों ले रही है. क्या इन पैसों से कंपनी अपना कारोबार बढ़ाएगी, नया कारखाना लगाएगी, कर्ज चुकाएगी या पुराने निवेशक अपने शेयर बेचकर पैसा निकाल रहे हैं?

अगर जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा कारोबार को बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाला है तो ये पॉजिटिव साइन है. लेकिन अगर पुराने निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं तो आपको जरा सावधान हो जाना चाहिए.

सोने-चांदी के भाव में फिर बदलाव, खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा रेट

सिर्फ बिक्री बढ़ना काफी नहीं

कंपनी की बिक्री हर साल बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बिक्री देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. ये भी देखें कि कंपनी को असल में कितना मुनाफा हो रहा है और उसकी कमाई बढ़ रही है या नहीं.

कंपनी के मुनाफे का मार्जिन भी देखें. अगर बिक्री बढ़ रही है लेकिन मुनाफे का हिस्सा लगातार घट रहा है, तो ये चिंता की बात है.

कंपनी पर कितना कर्ज है?

किसी कंपनी की तस्वीर मजबूत हो और पीछे बड़ा कर्ज छिपा हो तो निवेशक को सावधान होना चाहिए. ज्यादा कर्ज का मतलब है कि कंपनी को ब्याज और कर्ज चुकाने में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है.

मुनाफा हो रहा है तो पैसा भी आ रहा है?

कंपनी कागज पर मुनाफा दिखा रही है लेकिन उसके पास असल में नकदी नहीं आ रही हो तो निवेशक को इसकी वजह समझनी चाहिए. कंपनी की नकदी की स्थिति और ग्राहकों से मिलने वाली रकम पर नजर डालें. अगर बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्राहकों से मिलने वाली रकम भी लगातार अटक रही है, तो ये खतरे का संकेत हो सकता है.

अमेरिका को पछाड़ने वाला है भारत, 2 साल में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क

आईपीओ की कीमत देखें

अच्छी कंपनी होना और अच्छे निवेश का मौका होना एक ही बात नहीं है. अगर किसी अच्छी कंपनी के शेयर बहुत महंगे दाम पर मिल रहे हैं तो आगे चलकर अच्छा मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है. देखें कि बाजार में पहले से मौजूद समान कंपनियों के मुकाबले नई कंपनी के शेयर कितने महंगे हैं.

कंपनी का पुराना रिकॉर्ड देखें

कंपनी का पुराना रिकॉर्ड देखना भी जरूरी है. देखें कि पहले उनका कारोबार कैसा रहा है. कंपनी के खिलाफ कोई गंभीर मामला, कार्रवाई या जुर्माना तो नहीं है. साथ ही आईपीओ के डॉक्यूमेंट में कंपनी से जुड़े लोगों के साथ होने वाले लेन-देन और जोखिमों के बारे में भी पूरा पढ़ लें.