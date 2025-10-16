लगातार दूसरे दिन जोश में भारतीय रुपया, RBI दखल के बीच अमेरिकी डॉलर को सिखाया करारा सबक

Indian Rupee vs US Dollar: भारतीय रुपये में गुरुवार को एक बार फिर मजबूती देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में रुपया 40 पैसे की बढ़त के साथ प्रति डॉलर 87.68 पर पहुंच गया. रुपये में यह तेजी रिजर्व बैंक की दखलअंदाजी के साथ-साथ वैश्विक बाजार में बेहतर संकेतों के कारण आई है.

रुपये में तेजी की वजहें

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, सकारात्मक घरेलू शेयर बाजार, क्रूड ऑयल की घटती कीमतें और विदेशी पूंजी के नए प्रवाह ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया है. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार (Interbank Forex Market) में डॉलर के मुकाबले रुपया 87.76 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 87.68 के उच्च स्तर तक पहुंच गया. यह पिछले बंद भाव से 40 पैसे की मजबूती दर्शाता है.

एक दिन पहले, यानी बुधवार को भी रुपये में 73 पैसे की तेजी आई थी और यह डॉलर के मुकाबले 88.08 के स्तर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.28 प्रतिशत गिरकर 98.51 पर आ गया.

एक्सपर्ट्स की राय

मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा एवं जिंस रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और घरेलू बाजारों की मजबूती के चलते रुपया सकारात्मक रुख बनाए रख सकता है. साथ ही, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेश के नए प्रवाह से भी रुपये को समर्थन मिलने की उम्मीद है.

शेयर बाजार में मजबूती का असर

घरेलू शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 407.67 अंक बढ़कर 83,013.10 अंक पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 104 अंकों की बढ़त के साथ 25,427.55 अंक पर रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.37 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को भी खरीदार बने रहे और उन्होंने 68.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

