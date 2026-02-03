हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसDollar vs Rupee: भारत पर ट्रंप टैरिफ में कटौती के बाद दहाड़ रहा रुपया, 1.2% की बड़ी छलांग, डॉलर को खूब धोया

Dollar vs Rupee: भारत पर ट्रंप टैरिफ में कटौती के बाद दहाड़ रहा रुपया, 1.2% की बड़ी छलांग, डॉलर को खूब धोया

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 3 फरवरी 2026 की सुबह रुपया करीब 1.2 प्रतिशत की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले 90.40 के स्तर पर खुला, जो विदेशी निवेशकों के भरोसे और वैश्विक संकेतों के प्रति बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 03 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Dollar vs Rupee: अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ में बड़ी कटौती किए जाने से देश को अहम राहत मिली है. टैरिफ की दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का जहां व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है, वहीं इसका सकारात्मक असर अलग-अलग सेक्टरों पर भी देखने को मिल रहा है. इस फैसले के बाद बाजार की धारणा मजबूत हुई है और रुपये में भी जबरदस्त तेजी आई है.

रुपये में जबरदस्त तेजी

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 3 फरवरी 2026 की सुबह रुपया करीब 1.2 प्रतिशत की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले 90.40 के स्तर पर खुला, जो विदेशी निवेशकों के भरोसे और वैश्विक संकेतों के प्रति बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ में कटौती से पूरी तस्वीर बदल गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है और भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की वापसी की संभावनाएं बढ़ी हैं.

शेयर बाजार में उछाल

इधर, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 90.30 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर 91.49 के मुकाबले 119 पैसे की मजबूती को दर्शाता है. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.20 प्रतिशत गिरकर 97.43 पर आ गया, जबकि वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66.03 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,832.46 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की.

गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत पर पहले 25 प्रतिशत का बेस टैरिफ लगाया था, वहीं रूस से कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ भी लागू किया गया था. इस तरह भारत पर कुल 50 प्रतिशत का भारी-भरकम शुल्क बोझ आ गया था.

इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से कई दौर की बातचीत और ट्रेड डील पर चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक बात नहीं पहुंच पा रही थी. इसके चलते भारतीय निर्यातकों को वित्तीय रूप से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित हो रही थी.

ये भी पढ़ें: टैरिफ डील से मार्केट बमबम! सेंसेक्स 2600 अंक उछला, निफ्टी 25,800 के पार

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 03 Feb 2026 11:08 AM (IST)
Rupee US Dollar
