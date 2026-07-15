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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्योर पेट्रोल खरीदेंगे तो एक लीटर कितने रुपए में मिलेगा, ये E20 पेट्रोल से कितना महंगा पड़ेगा?

प्योर पेट्रोल खरीदेंगे तो एक लीटर कितने रुपए में मिलेगा, ये E20 पेट्रोल से कितना महंगा पड़ेगा?

Pure Petrol Price in India: एथेनॉल वाले पेट्रोल पर बवाल के बीच सभी के मन में सवाल है कि अगर प्योर पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन मिला तो इसकी कीमत कितनी होगी. जानिए प्योर पेट्रोल कितने रुपए में मिलेगा.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 06:46 PM (IST)
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E20 and Pure Petrol Price: देशभर में एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है. लोगों का दावा है कि ई 20 पेट्रोल से कार और बाइक का माइलेज गिर रहा है और गाड़ी के पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं. हालांकि इन आरोपों से सरकार साफ इनकार कर चुकी है.

हाल ही में एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया था कि एथेनॉल वाला पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका बाइक कारों के इंजन पर कोई नुकसानदायक असर नहीं होता. सरकार का कहना है कि E20 का मुख्य उद्देश्य देश के तेल आयात को कम करके किसानों की आय बढ़ाना है.

प्योर पेट्रोल के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत- गडकरी

नितिन गडकरी की ओर से यह भी साफ किया जा चुका है कि जो लोग एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहते हैं, वह बिना एथेनॉल वाला यानी प्योर पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा कीमत चुकानी होगी. अब सवाल यह है कि आप प्योर पेट्रोल खरीदेंगे तो एक लीटर कितने रुपए में मिलेगा और यह E20 पेट्रोल से कितना महंगा पड़ेगा.

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कितने रुपए लीटर है प्योर पेट्रोल की कीमत?

राजधानी दिल्ली में अभी एक लीटर E20 पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपए है. अगर आपको प्योर पेट्रोल खरीदना है तो वह 167 रुपए से 170 रुपए प्रति लीटर मिलेगा. यह अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है, जो भारत का पहला 100 ऑक्टेन वाला फ्यूल है, जिसे हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है.  XP100 नाम का यह पेट्रोल इंडियन ऑयल के कई पेट्रोल पंप पर अभी भी उपलब्ध है. 

प्योर पेट्रोल से क्या फायदे मिलेंगे?

  • यह गाड़ी को तेजी से पिकअप और ज्यादा ताकत देता है.
  • यह गाड़ी के माइलेज को सुधारता है.
  • सामान्य पेट्रोल के मुकाबले इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कार्बन उत्सर्जन काफी कम होता है.
  • इसमें एडवांस डिटर्जेंट एडिटिव्स होते हैं, जो इंजन के अंदर कार्बन जमने नहीं देते, जिससे इंजन अंदर से साफ और स्मूथ रहता है.

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बड़ी बात यह है कि प्योर पेट्रोल को सामान्य 91 ऑक्टेन वाली गाड़ी में डालने से कोई नुकसान नहीं होता है. बल्कि गाड़ी से बेहतर माइलेज मिलता है. किसी वजह से अगर 91 ऑक्टेन और प्योर पेट्रोल आपस में मिक्स हो जाएं तो गाड़ी या इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा. सामान्य 91 ऑक्टेन पेट्रोल के मुकाबले गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर और स्मूथ हो सकता है.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Ethanol E20 Pure Petrol XP1OO
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