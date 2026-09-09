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हिंदी न्यूज़बिजनेसये सरकारी बैंक बनने वाला है प्राइवेट! क्या आपका है इसमें खाता?

ये सरकारी बैंक बनने वाला है प्राइवेट! क्या आपका है इसमें खाता?

एक सरकारी बैंक का जल्दी ही प्राइवेटाइजेशन होने वाला है. इस बैंक के साथ फेयर फैक्स की डील होने वाली है. जिसके बाद बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी, जानें कौन सा है ये बैंक.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Sep 2026 09:32 PM (IST)
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देश के एक बड़े सरकारी बैंक का जल्दी ही निजीकरण होने वाला है. यदि आपका भी खाता इस बैंक में तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है. दरअसल सरकार IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है. ये योजना पिछले काफी दिनों से चल रही है. जिसे लेकर कई कंपनियों से बात भी हो रही है. इस डील में सबसे आगे Fairfax का नाम है.

सरकार की IDBI बैंक में 60.72% की हिस्सेदारी है. सूत्रों के मुताबिक, अभी तक सरकार और फेयरफैक्स के बीच बैंक की कीमत को लेकर आखिरी सहमति नहीं बन पाई है.

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वित्त मंत्रालय ने बताया...
रिपोर्ट्स के अनुसार, फेयरफैक्स ने IDBI बैंक के लिए करीब 81 रुपये प्रति शेयर की पेशकश की है. इस कीमत के हिसाब से सरकार की हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 53,000 करोड़ रुपये होती है. इसी कीमत को लेकर वित्त मंत्रालय में सोमवार को टॉप लेवल अधिकारियों की बैठक हुई. सरकार ये देख रही है कि फेयरफैक्स की पेशकश उसकी उम्मीद के मुताबिक है या नहीं.

बैंक के शेयर पर असर
इस खबर के बाहर आते ही मंगलवार को IDBI बैंक के शेयर में करीब 11% की बड़ी गिरावट देखने को मिली. फेयरफैक्स पहले से ही भारत की वित्तीय कंपनियों में निवेश कर रही है. उसके पास IIFL फाइनेंस में 15.2% हिस्सेदारी है. इसके अलावा फेयरफैक्स की CSB बैंक में 40% हिस्सेदारी भी है.

अगर फेयरफैक्स को IDBI बैंक की 60.7% हिस्सेदारी मिलती है, तो उसे अपने कुछ मौजूदा भारतीय निवेशों में बदलाव करना पड़ सकता है. ऐसा भारतीय बैंकिंग नियमों के कारण किया जा सकता है.

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ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
हालांकि इस डील का असर किसी भी तरह से ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है. बैंक का काम उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा. तो वहीं जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी. केवल सरकारी से निजीकरण बैंक का हो जाएगा. पहले जो सुविधाएं ग्राहकों को मिल रही हैं वो उसी तरह मिलती रहेंगी.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Sep 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Bank IDBI Bank
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