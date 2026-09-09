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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रेडिट कार्ड की 90% लिमिट इस्तेमाल करने से क्या होता है?

क्रेडिट कार्ड की 90% लिमिट इस्तेमाल करने से क्या होता है?

आज कल हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता और लोग जमकर इससे खर्च भी करते हैं. हर ग्राहक के लिए बैंक क्रेडिट कार्ड की अलग-अलग लिमिट तय करता है. क्या आपको पता है 90% लिमिट इस्तेमाल करने से क्या होता है?

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 09 Sep 2026 07:56 PM (IST)
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Credit Card Usage: जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय अगर किसी को खरीदारी करनी है या बिल भुगतान करना है तो सबसे पहले ध्यान क्रेडिट कार्ड पर जाता है, क्योंकि इससे तुरंत जेब ढीली नहीं होती, बल्कि बाद में पेमेंट करना होता है. 

लेकिन क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से बार-बार खर्च करना आप पर भारी पड़ सकता है. अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो आपको अब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी. 

क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या होती है?

मान लीजिए बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक लाख रुपए तय की है. इसका मतलब है कि आप क्रेडिट कार्ड की अगली बिल साइकिल तक एक लाख रुपए ही कार्ड से खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं.

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ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से महीने के भीतर 90 हजार रुपए खर्च कर देते हैं तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है. अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह साबित होता है कि आप ज्यादा उधार पर ज्यादा निर्भर है. इससे आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है. 

समय पर करें बिल का भुगतान

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान सिर्फ तय लिमिट का ही नहीं, बल्कि समय पर बिल का भुगतान करना भी बहुत मायने रखता है. माल लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 90 हजार रुपए आया और आप मिनिमम बिल भरते हैं तो आप पर ब्याज के साथ साथ सिबिल स्कोर खराब होने का भी खतरा मंडराने लगता है. 

ऐसे में अपने कोशिश करें कि आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करें और वक्त पर करें. इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर बना रहेगा और आप बैंक की ओर से लगाए जाने वाले भारी भरकम ब्याज से भी बचे रहेंगे.

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इमरजेंसी के लिए बचाए रखें कार्ड की लिमिट

तो अगली बार जब आप शॉपिंग जाएं या ऑनलाइन खरीदारी करें तो सतर्कता बरतें. कम से कम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और लिमिट को अपनी इमरजेंसी के लिए बचाकर रखें.

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Credit Score Credit Card
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