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हिंदी न्यूज़बिजनेससरपट भाग रहा PC Jeweller का स्टॉक, हफ्तेभर में 38% उछला

सरपट भाग रहा PC Jeweller का स्टॉक, हफ्तेभर में 38% उछला

आज यानी बुधवार को पीसी ज्वैलर्स के शेयर में तेजी देखने को मिली है. इसके शेयर्स में एक हफ्ते में ही 38 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है. जिसे देखते हुए लगता है कि अब कंपनी जल्दी ही कर्जमुक्त हो सकती है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Sep 2026 08:25 PM (IST)
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पीसी ज्वैलर्स के शेयरों में बुधवार को तेजी देखने को मिली है. कंपनी ने बताया कि उसने एक और बैंक का बकाया कर्ज चुका दिया है. इसके साथ ही कंपनी के इस महीने के आखिर तक पूरी तरह कर्जमुक्त होने की उम्मीद बढ़ गई है.

बुधवार की सुबह पीसी ज्वैलर्स का शेयर करीब 4 प्रतिशत बढ़कर 14.08 रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले मंगलवार को मुनाफावसूली के कारण शेयर में गिरावट आई थी. हालांकि, इससे पहले लगातार तीन कारोबारी दिनों तक शेयर में तेजी रही थी.

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एक हफ्ते में आया भारी उछाल
पिछले एक हफ्ते में पीसी ज्वैलर्स के शेयर में करीब 38 प्रतिशत की तेजी आई है. वहीं, एक महीने में शेयर 40 प्रतिशत से ज्यादा और 2026 में अब तक करीब 50 प्रतिशत चढ़ चुका है. तीन साल में इस शेयर ने करीब 400 प्रतिशत और पांच साल में करीब 430 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

14 में से 10 बैंकों का कर्ज चुकाया
कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसने 14 बैंकों के कंसोर्टियम में से 10 बैंकों का पूरा बकाया चुका दिया है. खास बात ये है कि इन सभी बैंकों का भुगतान तय समय से पहले किया गया है. कंपनी ने ये भी बताया कि बाकी 4 बैंकों के कुल बकाये में से भी 96 प्रतिशथ से ज्यादा रकम चुकाई जा चुकी है.

अब इन बैंकों का 4 प्रतिशत से भी कम कर्ज बाकी है. कंपनी का कहना है कि वो इस रकम का भुगतान भी इसी महीने कर देगी. इसके बाद पीसी ज्वैलर्स पूरी तरह कर्जमुक्त हो जाएगी. ये समझौता सितंबर 2024 में 14 बैंकों के साथ हुआ था. उस समय कंपनी पर करीब 4100 करोड़ रुपये का कर्ज था. इस कंसोर्टियम का नेतृत्व SBI कर रहा था.

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पहली तिमाही में बढ़ा मुनाफा
FY2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 37 प्रतिशत बढ़कर 222 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी अवधि में ये 153 करोड़ रुपये था. वहीं कंपनी की ऑपरेशनल आय 21 प्रतिशत बढ़कर 877 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 725 करोड़ रुपये थी. कंपनी के मुख्य कारोबार से मिलने वाला ऑपरेटिंग PAT भी 79 करोड़ रुपये से बढ़कर 213 करोड़ रुपये हो गया. यानी इसमें सालाना आधार पर 168 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Sep 2026 08:25 PM (IST)
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Stock Market Stock Market Pc Jewellers
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