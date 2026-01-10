Gold Prices: भारत में सोने की कीमतों में शनिवार, 10 जनवरी को लगातार दूसरे दिन उछाल देखने को मिला. आलम यह है कि 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम के हिसाब से 24,600 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 2,460 रुपये बढ़ गई. इसी के साथ सोना फिर से अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब फिर से पहुंच रहा है.

ऐसे में खरीदार इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि क्या आने वाले समय में मकर संक्रांति, पोंगल और माघा बिहू जैसे त्योहारों के बीच फिर से सोने की कीमत बढ़ने वाली है? जहां तक रही चांदी की बात तो दो दिन भाव गिरने के बाद अब चांदी की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है. आने वाले दिनों में सोना और चांदी क्रमशः 125000-142000 और 232000-255000 के लेवल पर कारोबार कर सकते हैं.

आज कितनी है सोने की कीमत?

शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,150 रुपये बढ़कर 1,40,460 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई और 100 ग्राम की कीमत 11,500 रुपये बढ़कर 14,04,600 रुपये तक पहुंच गई. सबसे सस्ता 24 कैरेट सोना 14,046 रुपये प्रति 1 ग्राम है, जिसकी कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,28,750 रुपये और 100 ग्राम के लिए 12,87,500 रुपये रही, जिसमें क्रमशः 1,050 रुपये और 10,500 रुपये की तेजी आई. 22 कैरेट की कैटेगरी में सबसे सस्ता सोना 12,875 रुपये प्रति ग्राम था, जो 105 रुपये महंगा हुआ.

इसके अलावा, 18 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के हिसाब से 1860 रुपये बढ़कर 1,05,340 रुपये हो गई और 100 ग्राम के लिए 8,600 रुपये बढ़कर 10,53,400 रुपये हो गई. सबसे सस्ता 18 कैरेट का सोना 10,534 रुपये रहा, जो 10 जनवरी को 86 रुपये महंगा हुआ. जनवरी के महीने में अब तक सोने की कीमतों में 4 परसेंट तक की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी की कितनी है कीमत?

9 जनवरी से 8 जनवरी तक 8,000 रुपये गिरने के बाद चांदी की कीमतों में उछाल आया. 10 जनवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 2.60 लाख रुपये दर्ज की गई, जिसमें 11,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 100 ग्राम और 10 ग्राम चांदी की कीमतें क्रमशः 2,600 रुपये और 26,000 रुपये हैं. उतार-चढ़ाव के बावजूद जनवरी में अब तक चांदी की दरें 9.2 परसेंट से ज्यादा बढ़ी हैं.

