गणपति उत्सव से पहले बना लें कमाई का प्लान, इन बिजनेस की बढ़ती है डिमांड
बिजनेस करके पैसा कमाना काफी लोग चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि कब और कौन-सा बिजनेस करना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आईडिया आपके काम आ सकते हैं.
- घर पर मोदक बनाएं, पंडाल सजाकर अच्छी कमाई करें।
सितंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े त्योहारों की भी शुरुआत हो चुकी है. आज 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. बाजारों में इस समय त्योहारों की रौनक साफ दिखाई दे रही है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन त्योहारों का फायदा उठाकर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा.
त्योहारों के समय लोगों की कुछ चीजों की डिमंड काफी बढ़ जाती है तो अगर आप उन्हीं चीजों को थोक रेट में खरीदकर बेचते हैं तो इन्हीं 10-15 दिनों के अंदर ही आपकी अच्छी कमाई हो सकती है. गणेश चुतर्थी में पूजा-पाठ के साथ ही सजावट के सामानों की भी मांग बढ़ जाती है तो आप कुछ चीजों को बेचकर कमाई कर सकते हैं.
पूजा का सामान बेचकर कमाएं
गणपति पूजा के दौरान लोगों को फल, फूल, माला, नारियल और दूसरे पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ती है. आप एक पूजा की थाली की किट बनाकर इसे बेच सकते हैं. जब ग्राहकों को एक ही जगह पूजा का सारा सामान मिल जाएगा तो उन्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी.
मूर्तियों का बिजनेस करें शुरू
गणेश उत्सव के समय कई लोग अपने घरों और सोसाइटी में मूर्ति रखते हैं. इसके लिए लोग मिट्टी से बनी मूर्तियों की मांग करते हैं. आप हर साइज की मूर्तियों को थोक बाजार से खरीदकर बेच सकते हैं.
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मोदक का बिजनेस करेगा मालामाल
मूर्तियों के अलावा गणपति उत्सव के दौरान मोदन की भी मांग ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में आप अपने घर में ही अलग-अलग तरह के मोदक बनाकर अपने आसपास और दूसरी सोसायटी के लोगों से ऑर्डर ले सकते हैं.
सजावट का काम शुरू करें
गणपति उत्सव के दौरान लोगों को घरों और सोसायटियों में सजावट करके भी कमाई की जा सकती है. आप लाइट, फूल और दूसरी चीजों से पंडाल सजाकर पैसे कमा सकते हैं. आप अपने आसपास के लोगों के घरों में सजावट कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शुरुआत में बहुत सारे पैसे निवेश न करें, पहले अपने काम के जरिए लोगों से ऑर्डर ले और मांग बढ़ने पर अपने बिजनेस को बढ़ाएं.
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