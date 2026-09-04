Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस50 करोड़ की कंपनी बेचकर संन्यासी बनेगा ये बिजनेसमैन, जंगल में बिताएगा जिंदगी

50 करोड़ की कंपनी बेचकर संन्यासी बनेगा ये बिजनेसमैन, जंगल में बिताएगा जिंदगी

थाईलैंड के कारोबारी सिरिपोंग अक्काराश्रीयुक ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने के बाद अब संन्यास लेने का फैसला किया है. वह अपनी आइसक्रीम कंपनी हॉवेल्स बेचकर कारोबार से पूरी तरह दूरी बनाएंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि पैसा और कारोबार हर किसी की जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं होता. अगर कोई बिजनेसमैन करोड़ों रुपये का कारोबार खड़ा करने के बाद अचानक सब कुछ छोड़कर संन्यासी बनने का फैसला करे, तो यह सुनकर थोड़ी हैरानी तो होती है. कभी बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले थाईलैंड के एक बिजनेसमैन सिरिपोंग अक्काराश्रीयुक ने ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है.

आइसक्रीम ब्रांड हॉवेल्स के चेयरमैन सिरिपोंग ने करीब 60 लाख डॉलर यानी 50 करोड़ रुपये से ज्यादा में अपना कारोबार बेचने की तैयारी कर रहे हैं. बड़ी बात यह है कि वह बिजनेस बेचकर किसी दूसरे कारोबार में जाने के बजाय संन्यासी बनकर जंगल में ध्यान और साधना करते हुए अपना जीवन बिताना चाहते हैं. 

कब शुरू किया था आइसक्रीम का बिजनेस?

बिजनेसमैन सिरिपोंग अक्काराश्रीयुक ने साल 1999 में आइसक्रीम ब्रांड हॉवेल्स की शुरुआत की थी. एक वक्त था जब यह ब्रांड थाईलैंड में काफी मशहूर हुआ करता था और इसके कई स्टोर वहां मौजूद थे. हालांकि, पिछले कुछ सालों से हॉवेल्स के आउटलेट की संख्या काफी कम होती गई और अब इसका बस एक स्वतंत्र स्टोर ही बचा है.  

जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?

कितने लाख डॉलर में बेचेंगे हॉवेल्स?

बिजनेसमैन सिरिपोंग ने अपने पूरे बिजनेस की कीमत करीब 165 मिलियन बाट रखी है, जो 6 मिलियन यानि 60 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है. इस डील में सिर्फ आइसक्रीम ब्रांड ही नहीं, बल्कि कारोबार से जुड़ी कई अहम चीजें भी शामिल होंगी. हालांकि, इस पैकेज में करीब 2.77 एकड़ जमीन, ऑफिस, फैक्ट्री, हॉवेल्स का आउटलेट, ट्रेडमार्क, बिजनेस से जुड़ी एक्सपर्ट और आइसक्रीम बनाने की रेसिपी भी शामिल है.

क्यों बेच रहे हैं करोड़ों का बिजनेस?

सिरिपोंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने अपना बिजनेस बेचने का फैसला सिर्फ आध्यात्मिक जीवन अपनाने की वजह से नहीं लिया है. कहीं न कहीं हॉवेल्स के विस्तार में आ रही परेशानियां भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो सालों में शॉपिंग मॉल में नए आउटलेट खोलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें अपनी स्टोर के लिए जगह नहीं मिल सकी. 

सिरिपोंग के मुताबिक, कई पुराने किरायेदारों के जाने के बाद भी मॉल में जगह खाली होने के बावजूद भी हॉवेल्स को विस्तार का मौका नहीं मिला. यही वजह है कि कभी थाईलैंड में काफी मशहूर रहा हॉवेल्स अब सिर्फ एक स्वतंत्र तक ही सीमित रह गया है. 

15 साल से बना रहे थे संन्यासी बनने की योजना

बिजनेसमैन सिरिपोंग ने बताया कि उन्होंने करीब 15 साल पहले ही अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की तैयारी करनी शुरू कर दी थी. अब उन्होंने संन्यासी बनने का फैसला पूरी तरह से कर लिया है. 

सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Thai Businessman Howls Ice Cream
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
धूप, दुर्घटना और लंबा काम, 62% गिग वर्कर्स के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस- सर्वे
धूप, दुर्घटना और लंबा काम, 62% गिग वर्कर्स के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस- सर्वे
बिजनेस
GDP 7.8% हुई, फिर भी आपकी जेब खाली क्यों? नवंबर के बाद बढ़ सकती है मुश्किल
GDP 7.8% लेकिन बचत क्यों नहीं बढ़ी? कुंडली से समझें आगे का हाल
बिजनेस
जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?
जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?
बिजनेस
सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड
सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Yash की Toxic के सपोर्ट में उतरे Aditya Dhar, कभी दोनों फिल्मों के क्लैश ने मचाया था खूब Buzz!
NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
स्वरा भास्कर के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, बोले- 'उन्होंने बहुत अच्छी बात कही'
दिल्ली NCR
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का 'झूठ', जिन्हें CJP प्रोटेस्ट में शामिल बताया वह अपराधी जेल में बंद थे
क्रिकेट
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
स्वतंत्र भारद्वाज विवाद: थाने के बाहर पप्पू यादव का धरना, बोले- 'जिसने मारा वो…'
एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget