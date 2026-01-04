हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस2025 में बिकवाली, 2026 में वापसी? विदेशी निवेशकों को लेकर एक्सपर्ट्स ने जताई उम्मीद, जानें डिटेल

2025 में बिकवाली, 2026 में वापसी? विदेशी निवेशकों को लेकर एक्सपर्ट्स ने जताई उम्मीद, जानें डिटेल

नए साल 2026 की शुरुआत के दौरान भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 में यह रुख बदल सकता है....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Foreign Investors Outflow: भारतीय घरेलू शेयर बाजार पर पिछले साल 2025 में विदेश निवेशकों ने अपना भरोसा नहीं जताया था. एफपीआई ने वर्ष 2025 में 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी भारतीय बाजार से की थी. नए साल 2026 की शुरुआत के दौरान भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है.

पिछले साल के अपने बिकवाली के सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने जनवरी के पहले दो कारोबारी सत्रों में भारतीय इक्विटी से 7,608 करोड़ रुपये की निकासी की हैं. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 में यह रुख बदल सकता है. आइए जानते हैं आखिर क्या कहती है रिपोर्ट?

2026 में बदल सकता है विदेशी निवेशकों का ट्रेंड

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वी के विजयकुमार के मुताबिक, इस साल एफपीआई के निवेश रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है. उनका मानना है कि देश के घरेलू बुनियादी संकेतकों में हो रहा सुधार विदेशी निवेशकों को दोबारा आकर्षित कर सकते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों के मुनाफे में संभावित तेजी आने वाले समय में एफपीआई निवेश के लिहाज से सकारात्मक माहौल बनाने के संकेत दे रही है.

साल की शुरुआत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली

नए साल की शुरुआत होते ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की. जनवरी के पहले दो कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से 7,608 करोड़ रुपये की निकासी की है. इस बिकवाली के पीछे कमजोर होती वैश्विक मुद्रा के हाल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर बढ़ता तनाव, अमेरिकी टैरिफ जैसे कारण माने जा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: आईटी सेक्टर की यह कंपनी दे रही है बोनस शेयर; निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें रिकॉर्ड डेट

Published at : 04 Jan 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Foreign Investors Outflow Fpi Outflow January 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Odisha के खदान ढहने से करीब 4 मजदूरों की हो गई मौत, कई के दबे होने की आशंका
US Strike On Venezuela:अमेरिका ने घुसकर वेनेजुएला में बोला हमला,उठा लाया राष्ट्रपति दुनिया देखती रही
US Strike On Venezuela: America ने Maduro को नारको टेररिस्ट घोषित किया |
Senior Citizens के लिए बड़ी खबर | 5 साल की FD पर 8% तक ब्याज | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
World Strangest Diseases: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
30 की उम्र में NPS में कितना करना होगा निवेश कि आने लगे 50 हजार की पेंशन, देख लें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget