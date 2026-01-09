Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Union Budget 2026: जनवरी का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे केंद्रीय बजट को लेकर लोगों की उत्सुकता भी तेज होती जा रही है. पिछले कुछ सालों से प्रत्येक साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा चली आ रही है. इस बार बजट की तारीख को लेकर खास चर्चा इसलिए थी, क्योंकि 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है.

रविवार होने कि वजह से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इन अटकलों को लगाम लगा दिया हैं और केंद्रीय बजट 2026 की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. आइए जानते हैं, इस साल बजट कब पेश होगा?

बजट सत्र की तारीखों पर केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार भी केंद्रीय बजट 2026 तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा. रविवार होने की वजह से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. तारीख को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है. हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में बजट सत्र से जुड़ी अहम तारीखों को मंजूरी दी गई है.

केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा. इसके बाद 1 फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी.

वित्त मंत्री का 9वां बजट और रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मौके पर अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. अब तक तत्कालीन वित्तमंत्री सीतारमण ने 2 अंतरिम और 6 पूर्ण बजट पेश किया है. इस बार सीतारमण बजट पेश करते ही प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए पी. चिदंबरम के 9 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. पिछले कुछ सालों मे पहली बार होगा जब रविवार के दिन बजट पेश किया जाएगा.

