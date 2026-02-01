Budget Highlights: नए ऐलान जिन्होंने चौंकाया, क्या सस्ता-क्या महंगा? बजट की 'सुपर-फास्ट' समरी पढ़िए
Budget Highlights: बजट बुनियादी ढांचे पर सरकार ने लाखों करोड़ों के निवेश, 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने वाले बड़े ऐलानों के साथ 'विकसित भारत' की नींव रखी.
Budget Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण था, जिसमें उन्होंने 'सुधार, निवेश और युवा शक्ति' पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'विकसित भारत' का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा. पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलावों के साथ यह बजट मध्यम वर्ग, युवाओं और किसानों के लिए कई नई उम्मीदें लेकर आया है.
बजट 2026 की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं:
1. इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐतिहासिक खर्च
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन करते हुए ₹12.2 लाख करोड़ का बजट रखा है. यह पिछले साल की तुलना में लगभग 9% अधिक है. इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी लाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
2. 7 नए हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर का जाल
रेलवे सेक्टर के लिए यह बजट क्रांतिकारी साबित होने वाला है. वित्त मंत्री ने देश में 7 नए हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है. इसमें दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं. साथ ही, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए 'कवच' प्रणाली के विस्तार पर भी जोर दिया गया है.
3. हर जिले में 'गर्ल हॉस्टल' और शिक्षा पर जोर
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की राह आसान करने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है. इसके अतिरिक्त, छात्रों के लिए 'डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड' की स्थापना की जाएगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी.
4. स्वास्थ्य: कैंसर-शुगर की दवाएं सस्ती और 3 नए AIIMS
आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने कैंसर और मधुमेह (Diabetes) जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क और अन्य करों में कटौती का प्रस्ताव दिया है, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी. साथ ही निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र (Regional Medical Centres) खोले जाएंगे. इसके अलावा देश में तीन नए एम्स भी बनाए जाएंगे.
5. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का आगाज
भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ₹40,000 करोड़ के निवेश के साथ 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च किया गया है. यह न केवल घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ाएगा बल्कि चिप डिजाइनिंग में भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) को भी मजबूती देगा.
6. 'भारत विस्तार': किसानों के लिए AI का जादू
कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने 'भारत विस्तार' नाम से एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च करने की घोषणा की है. यह किसानों को उनकी अपनी भाषा में फसल की सेहत, मौसम के पूर्वानुमान और बाजार की कीमतों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा.
7. मध्यम वर्ग को TCS में राहत, आयकर में बदलाव नहीं
टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. विदेश में पढ़ाई, इलाज और टूर पैकेज पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. इसके अलावा संशोधित ITR भरने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे करदाताओं को अपनी गलतियां सुधारने के लिए अतिरिक्त 3 महीने मिलेंगे. हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
8. MSME के लिए ₹10,000 करोड़ का 'ग्रोथ फंड'
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष 'SME ग्रोथ फंड' बनाया गया है. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹40,000 करोड़ का विशेष फंड आवंटित किया गया है ताकि छोटे उद्यमी भी वैश्विक सप्लाई चैन का हिस्सा बन सकें.
9. क्लाइमेट एक्शन और 'ग्रीन' कनेक्टिविटी
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'कार्बन अवशोषण एवं उपयोग योजना' के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे, जिससे माल ढुलाई सस्ती और प्रदूषण मुक्त होगी.
10. 7% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य और 16वां वित्त आयोग
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7% की जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगी.
बजट 2026 स्पष्ट रूप से नई तकनीक (AI और सेमीकंडक्टर) और पुराने घावों (महंगी दवाओं और बुनियादी ढांचे की कमी) को भरने के बीच एक संतुलन बनाता नजर आता है. यह मध्यम वर्ग की जेब और देश की रफ्तार, दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
