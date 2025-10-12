11 दिन बैंक रहेंगे बंद, अक्टूबर में नहीं खत्म हो रहीं बैंकों की छुट्टियों; लिस्ट पर डालें नजर

October Bank Holiday: देशभर में बैंक शनिवार 11 अक्टूबर को बंद रहे क्योंकि यह महीने का दूसरा शनिवार था. आज रविवार की छुट्टी है. आमतौर पर बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी बंद रहते हैं. RBI के बैंक अवकाश नियमों के अनुसार, पूरे भारत में बैंक इन दिनों बंद रहते हैं. कल यानी कि सोमवार से बैंक खुलने वाले हैं, लेकिन इस बीच कई और दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं. अगर आप बैंक जाकर अपना कोई काम करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि बैंक कब-कब बंद रहेंगे ताकि बाद में ब्रांच पहुंचने के बाद आपको यह न पता चले कि आज तो बैंक बंद है इससे आपका ही वक्त बर्बाद होगा.

अक्टूबर का महीना खत्म होने में अब सिर्फ 17 दिन ही बचे हैं, लेकिन इनमें से 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. यानी कि अक्टूबर में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. आइए बैंक में छुट्टियों की इस लिस्ट में एक नजर डालते हैं-

18 अक्टूबर (शनिवार) - कटि बिहू के लिए गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे.

19 अक्टूबर (रविवार) - रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे.

20 अक्टूबर (सोमवार) - दिवाली (दीपावली) / नरक चतुर्दशी / काली पूजा के लिए अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

21 अक्टूबर (मंगलवार) - दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) / दीपावली / गोवर्धन पूजा के लिए बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

22 अक्टूबर (बुधवार) - दिवाली (बलि प्रतिपदा) / विक्रम संवंत नव वर्ष दिवस / गोवर्धन पूजा / बलिपद्यामी, लक्ष्मी पूजा (दीपावली) के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर (गुरुवार) - भाई बिज / भाईदूज / चित्रगुप्त जयंती / भ्रातृद्वितीया / निंगोल चक्कौबा के कारण अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

25 अक्टूबर (शनिवार) - चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे.

26 अक्टूबर (रविवार) - रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे.

27 अक्टूबर (सोमवार) - छठ पूजा के कारण कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे.

28 अक्टूबर (मंगलवार) - छठ पूजा (सुबह की पूजा) के कारण पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर (शुक्रवार) - सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे.

