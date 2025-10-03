4 अक्टूबर को बैंक जाने से पहले चेक करें हॉलिडे लिस्ट, कहीं खाली हाथ ना लौटना पड़े

Bank Holiday September: अक्टूबर महीने में त्योहारों की भरमार है. नवरात्रि खत्म हो गई है पर दीपावली, छठ, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. जिसको लेकर बैंकों में छुट्टी की घोषणा की गई हैं. अगर आप इस महीने बैंक जाने की सोच रहे है तो, आपको बैंक जाने से पहले छुट्टी की तारीखें जान लेनी चाहिए. ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

आरबीआई के जारी कैलेंडर से बैंक की छुट्टियों की जानकारी मिलती हैं. इसमें किस राज्य में बैंक कब-कब बंद है, इसका पता चलता है. इसके साथ ही स्टेट भी किसी खास दिन पर छुट्टी की घोषणा कर सकती हैं. हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है.

क्या 4 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी?

आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 4 अक्टूबर को सिक्किम राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर छुट्टी दी गई है. अगर आप सिक्किम में रहते है तो आपको कल बैंक जाने से बचना चाहिए. इसके अलावा किसी भी राज्य में छुट्टी की जानकारी नहीं है.

अक्टूबर की बैंक छुट्टियां

6 अक्टूबर को त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है. 7 अक्टूबर को कर्नाटक, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. 10 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी. 18 अक्टूबर असम, 20 और 21 को दीपावली और गोवर्धन पूजा को लेकर लगभग पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में महापर्व छठ के लिए छुट्टी की घोषणा की गई हैं. साथ ही 28 अक्टूबर को भी बिहार में छठ पर्व को लेकर छुट्टी रहेगी. पूरे अक्टूबर महीने में बैंकों में इतनी छुट्टी होने के कारण कामकाज में परेशानी हो सकती है. इसलिए आप अपने बैंक के जरूरी काम समय रहते निपटा लें.



