8th Pay Commission: चेन्नई से बेंगलुरु तक बैठकों का दौर, वेतन और पेंशन पर होगा मंथन
8th Pay Commission की सितंबर से अक्टूबर के बीच होने वाली बैठकों का शिड्यूल सामने आ गया है. ये मीटिंगें अलग- अलग शहरों में होने वाली हैं, जिनमें कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स को लेकर बातचीत होगी.
8th Pay Commission की सिफारिशों का कर्मचारियों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. फिलाहल इसकी बैठकों का दौर जारी है. अब हाल ही में आयोग की सितंबर और अक्टूबर 2026 में होने वाली बैठकों के बारे में बताया है. ये बैठकें देश के कई शहरों में होंगी. इन दौरों के दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों, फेडरेशन और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा. इन बैठकों में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव मांगा जाएगा और मांगें भी सुनी जाएंगी.
आयोग ने जारी किया नोटिस
आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में बैठकें होंगी. इसके अलावा मुंबई में सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों से भी आयोग बातचीत कर सकता है. मुंबई दौरे की तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है.
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सितंबर में इन शहरों में होगी बैठक
|शहर
|तारीख
|चेन्नई
|7 और 8 सितंबर 2026
|पुडुचेरी
|9 सितंबर 2026
|चंडीगढ़
|16 से 18 सितंबर 2026
अक्टूबर में कहां होगी बैठक?
|शहर
|तारीख
|बेंगलुरू
|7 और 8 अक्टूबर
मुंबई में भी होगी बैठक
इस दौरान मुंबई में भी दौरा होने वाला है, लेकिन इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. हालांकि, रेलवे मंत्रालय के अनुसार आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे के अलग-अलग विभागों का दौरा कर सकता है. इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के काम करने की परिस्थितियों को करीब से समझना है.
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रिपोर्ट का हो रहा इंतजार
बता दें कि 8वां वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी आखिरी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर इन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.