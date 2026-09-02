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हिंदी न्यूज़बिजनेस40000 पाउंड बीयर से भरा ट्रक चोरी, रहस्य सुलझाने वाले को बड़ा इनाम देगी कंपनी

40000 पाउंड बीयर से भरा ट्रक चोरी, रहस्य सुलझाने वाले को बड़ा इनाम देगी कंपनी

कैलिफोर्निया में बीयर से भरा ट्रक गायब होने से हड़कंप मच गया. करीब 40,000 पाउंड बीयर की इस लॉट को सैन डिएगो पहुंचाया जाना था. कंपनी ने सामान सेफ्टी से वापस मिलने पर बड़ा इनाम देने की बात कही.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 02 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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अमेरिका में बीयर से भरे एक ट्रक की चोरी ने कंपनी को हैरान कर दिया है. ट्रक में करीब 40,000 पाउंड बीयर थी, जिसे सैन डिएगो पहुंचाया जाना था, लेकिन डिलीवरी से पहले ही पूरी बीयर गायब हो गई. अब कंपनी ने इसे ढूंढने में मदद करने वाले के लिए बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है.

ये पाब्स्ट ब्लू रिबन PBR ब्रांड की बीयर थी, जिसे सैन डिएगो पहुंचाना था. ट्रक में PBR की 1,406 पेटियां और ओल्ड मिलवॉकी की नॉन अल्कोहलिक बीयर की 196 पेटियां रखी थीं. कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ट्रक को 16 अगस्त की शाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से उठाया गया था.

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डिलीवरी के दिन नहीं पहुंचा ट्रक

कंपनी के रिकॉर्ड में बताया गया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अगली सुबह ट्रक उठाए जाने की बात पक्की की थी. इसके बाद 17 अगस्त को सुबह डिलीवरी होनी थी, लेकिन ट्रक फिक्स जगह पर नहीं पहुंचा. लॉजिस्टिक्स टीम ने कैरियर से कई बार ट्रक के आने का समय पूछा, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल सकी.

18 अगस्त को कंपनी के एक मैनेजर को बताया गया कि पूरी सामान की लॉट चोरी हो चुकी है. जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति उस ड्राइवर की तरह बन कर आया था, जिसे बीयर लेने के लिए भेजा गया था. उसने ट्रक उठाया और फिर बीयर लेकर फरार हो गया. इसके बाद मोंटक्लेयर पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई.

कंपनी ने सोशल मीडिया पर मांगी मदद

पाब्स्ट ने सोशल मीडिया पर ट्रक की तस्वीर के साथ उसके चोरी होने की जानकारी शेयर की. कंपनी ने मजाकिया अंदाज में चोर से बीयर वापस करने की अपील भी की. बाद में कंपनी ने कहा कि अगर पूरी बीयर की लॉट सेफ्टी के साथ वापस मिलती है तो बीयर की कीमत का आधा हिस्सा नकद इनाम के रूप में दिया जाएगा. लेकिन इनाम की पक्की रकम नहीं बताई गई.

जांच अधिकारी ने इस घटना को करीब एक घंटे बाद हुई दूसरी चोरी से भी जोड़ा है. इसमें एन्हॉजर बुश और पाब्स्ट के करीब 25,000 डॉलर के प्रोडक्ट चोरी हुए थे. दोनों घटनाओं में कुल नुकसान करीब 70,000 डॉलर बताया गया है. फिलहाल किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हुई है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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