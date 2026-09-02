दूध वाली Amul कंपनी ने रचा इतिहास, हासिल किया दुनिया के नंबर-1 डेयरी ब्रांड का खिताब

इंडिया की सबसे मशहूर डेयरी कंपनी अमूल ने अपना परचम दुनियाभर में लहरा दिया है. अमूल डेयरी अब केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है. ये जानकारी ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक्स 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पांच प्रमुख फूड और डेयरी ब्रांड की कुल ब्रांड वैल्यू करीब 9.9 अरब डॉलर (करीब 94 हजार करोड़ रुपये) हो गई है.

अमूल की वैल्यू बढ़ी 22 प्रतिशत

अमूल की ब्रांड वैल्यू में इस साल 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर करीब 5 अरब डॉलर (4.75 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई है. अमूल डेयरी ब्रांड की ग्लोबल रैंकिंग में चौथे और दुनिया के 100 प्रमुख फूड ब्रांड की सूची में 13वां स्थान मिला है. अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बनाने में उसके 93/100 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर का अहम योगदान रहा. कंपनी को AAA+ रेटिंग भी मिली है. वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अमूल ने इस साल करीब 100 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं.

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अन्य भारतीय ब्रांड भी हैं आगे

अमील के अलावा अन्य भारतीय ब्रांड भी हैं जो इस लिस्ट में आगे रहे हैं, जैसे:

मदर डेयरी की ब्रांड वैल्यू 22% बढ़कर 1.4 अरब डॉलर (1.33 लाख करोड़ रुपये) हो गई और ये इस ग्लोबल लिस्ट में 60वें नंबर पर है.

ब्रिटानिया इस लिस्ट में 63वें नंबर पर रही. इसकी ब्रांड वैल्यू 17% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर (1,23,461 करोड़) हो गई.

नंदिनी भी इस लिस्ट में टॉप 100 में शामिल है. इसकी ब्रांड वैल्यू 4% बढ़कर 1.1 अरब डॉलर (1,04,467 करोड़ रुपये) हो गई.

ग्लोबल ब्रांड्स

इस रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनियाभर के फूड और ड्रिंक्स सेक्टर की कुल ब्रांड वैल्यू 448.7 अरब डॉलर (42.61 लाख करोड़ रुपये) रही. नेसले दुनिया का सबसे मूल्यवान फूड ब्रांड बना हुआ है. तो वहीं कोका कोला भी इस लिस्ट में है. डेयरी ब्रांड की वैल्यू के मामले में Yili सबसे आगे है. हालांकि ब्रांड की मजबूती के मामले में अमूल ने Yili समेत सभी डेयरी ब्रांडों को पीछे छोड़ दिया.

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