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हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध वाली Amul कंपनी ने रचा इतिहास, हासिल किया दुनिया के नंबर-1 डेयरी ब्रांड का खिताब

दूध वाली Amul कंपनी ने रचा इतिहास, हासिल किया दुनिया के नंबर-1 डेयरी ब्रांड का खिताब

अमूल केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनियाभर का नंबर वन ब्रांड बन चुका है. इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़कर 5 अरब डॉलर हो गई है. इस एक ब्रांड ने दुनियाभर के कई ब्रांड्स को पछाड़ दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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इंडिया की सबसे मशहूर डेयरी कंपनी अमूल ने अपना परचम दुनियाभर में लहरा दिया है. अमूल डेयरी अब केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है. ये जानकारी ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक्स 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पांच प्रमुख फूड और डेयरी ब्रांड की कुल ब्रांड वैल्यू करीब 9.9 अरब डॉलर (करीब 94 हजार करोड़ रुपये) हो गई है.

अमूल की वैल्यू बढ़ी 22 प्रतिशत
अमूल की ब्रांड वैल्यू में इस साल 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर करीब 5 अरब डॉलर (4.75 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई है. अमूल डेयरी ब्रांड की ग्लोबल रैंकिंग में चौथे और दुनिया के 100 प्रमुख फूड ब्रांड की सूची में 13वां स्थान मिला है. अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बनाने में उसके 93/100 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर का अहम योगदान रहा. कंपनी को AAA+ रेटिंग भी मिली है. वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अमूल ने इस साल करीब 100 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं.

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अन्य भारतीय ब्रांड भी हैं आगे
अमील के अलावा अन्य भारतीय ब्रांड भी हैं जो इस लिस्ट में आगे रहे हैं, जैसे:

  • मदर डेयरी की ब्रांड वैल्यू 22% बढ़कर 1.4 अरब डॉलर (1.33 लाख करोड़ रुपये) हो गई और ये इस ग्लोबल लिस्ट में 60वें नंबर पर है.
  • ब्रिटानिया इस लिस्ट में 63वें नंबर पर रही. इसकी ब्रांड वैल्यू 17% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर (1,23,461 करोड़) हो गई.
  • नंदिनी भी इस लिस्ट में टॉप 100 में शामिल है. इसकी ब्रांड वैल्यू 4% बढ़कर 1.1 अरब डॉलर (1,04,467 करोड़ रुपये) हो गई.

ग्लोबल ब्रांड्स
इस रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनियाभर के फूड और ड्रिंक्स सेक्टर की कुल ब्रांड वैल्यू 448.7 अरब डॉलर (42.61 लाख करोड़ रुपये) रही. नेसले दुनिया का सबसे मूल्यवान फूड ब्रांड बना हुआ है. तो वहीं कोका कोला भी इस लिस्ट में है. डेयरी ब्रांड की वैल्यू के मामले में Yili सबसे आगे है. हालांकि ब्रांड की मजबूती के मामले में अमूल ने Yili समेत सभी डेयरी ब्रांडों को पीछे छोड़ दिया.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Sep 2026 05:14 PM (IST)
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