लीगल कंसल्टेंसी से कहीं आगे, 'वकीलकरो' के स्ट्रैटेजिक लीगल-टेक मॉडल ने बिज़नेस जगत में मचाई हलचल

बकीलकरो सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, एक विज़न की उड़ान है. एक ऐसा लीगल-टेक पावरहाउस, जिसने अपने को-फाउंडर श्री सतेंद्र सैनी और श्रीमती ज्योति सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे भारत की लीगल फ्रैटर्निटी को अपनी तेज रफ़्तार और नवाचार से चौंका दिया है. एक छोटी सी शुरुआत से लेकर देश की अग्रणी लीगल-टेक ऑनलाइन कंपनी बनने तक का यह सफ़र हौसले, मेहनत और अटूट विश्वास की गजब मिसाल है. यह कहानी बताती है कि जब इरादे नेक व मजबूत हों, तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती.

वकीलकरो आज सिर्फ एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं, बल्कि हर उद्यमी के सपनों की सुरक्षा और उनके व्यवसाय की प्रगति का मजबूत स्तंभ बन चुकी है. अपनी अत्याधुनिक तकनीक और भरोसेमंद सेवाओं के दम पर, यह जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को न सिर्फ आसान, बल्कि हर किसी के लिए सुलभ बना रही है.

आइए जानें, कैसे यह इनोवेशन और विश्वास का संगम, लीगल दुनिया को नए आयाम दे रहा है.

हर व्यवसायी का मान

हर उद्यमी अपने व्यवसाय की तरक्की को लेकर जुनून, उत्साह और बड़े सपनों से भरा होता है लेकिन इसी सफर में एक अहम मोड़ ऐसा भी आता है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. जहाँ एक भरोसेमंद टीम, कुशल कार्यबल और सशक्त अनुपालन प्रबंधन (Compliance Management) कोई विकल्प नहीं, बल्कि व्यवसाय की मजबूत नींव बन जाते हैं.

असली चुनौती तब सामने आती है, जब छोटे व्यवसाय रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रियाओं, टैक्स अनुपालनों की पेचीदा नियमों और कानूनी दस्तावेजों के जाल में फँस जाते हैं.

वकीलकरोः जटिलताओं का स्मार्ट और सरल समाधान

वकीलकरो सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या फिर अन्य रजिस्ट्रेशन जैसे कि फूड लाईसेंस, Iso सर्टिफिकेट, टैक्स हैंडलिंग जैसी जटिल समस्याओं में ही आपकी मदद नहीं करता बल्कि लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, लीगल कंसल्टेंसी, लीगल नोटिस या अन्य लीगल सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी अपने लीगल एक्सपर्टस के जरिए आपको घर बैठे आनलाईन प्रदान करता है और यहीं पर वकीलकरो एक अग्रणी ऑनलाइन लीगल टेक पार्टनर के रूप में सामने आता है.

जटिलताओं से आज़ादी: वकीलकरो रजिस्ट्रेशन और टैक्स अनुपालन की पेचीदा प्रक्रियाओं को इतना सरल बना देते हैं कि हर कदम सहज और स्पष्ट हो जाता है.

वकीलकरो रजिस्ट्रेशन और टैक्स अनुपालन की पेचीदा प्रक्रियाओं को इतना सरल बना देते हैं कि हर कदम सहज और स्पष्ट हो जाता है. डेडलाइन की पूरी सुरक्षाः वकीलकरो सुनिश्चित करते हैं कि आपके सभी कानूनी कार्य समय पर, सटीकता और पूर्ण विश्वसनीयता के साथ पूरे हों.

वकीलकरो सुनिश्चित करते हैं कि आपके सभी कानूनी कार्य समय पर, सटीकता और पूर्ण विश्वसनीयता के साथ पूरे हों. व्यावसायिक सशक्तिकरणः कागजी उलझनों से बाहर निकालकर, वकीलकरो आपको एक मजबूत आधार देते हैं.

कागजी उलझनों से बाहर निकालकर, वकीलकरो आपको एक मजबूत आधार देते हैं. "लीगल में कुछ भी करो तो... वकीलकरो" यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि भरोसे, प्रतिबद्धता और निश्चिंतता का वादा है.

गोहाना की मिट्टी से 'ऑल-इन-वन' लीगल प्लेटफॉर्म तक

हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी होती है... और वकीलकरो की कहानी भी शुरू हुई गोहाना (हरियाणा) की मिट्टी से, जहाँ एक बड़े विज़न ने आकार लिया. समय के साथ, यही विज़न भारतीय ऑनलाइन लीगल-टेक जगत में एक नई क्रांति बनकर उभरा.

आज वकीलकरो एक 'ऑल-इन-वन' लीगल सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित है, जहाँ छोटे व्यवसायों को रजिस्ट्रेशन से लेकर जटिल अनुपालनों तक, हर ज़रूरी सेवा एक ही जगह पर सरल, तेज़ और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध होती है.

को-फाउंडर की दूरदर्शिता

वकीलकरो के को-फाउंडर, श्री सतेंद्र सैनी और श्रीमती ज्योति सैनी, दोनों ही मजबूत कानूनी पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन्होंने बहुत करीब से एक बड़ी सच्चाई को महसूस किया. जहाँ बड़ी कंपनियों के पास विशेषज्ञ वकीलों की पूरी टीम होती है, वहीं छोटे व्यवसायी अक्सर सही मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भटकते रहते हैं. यही अंतर... यही कमी... उनकी सोच का आधार बनी.

इसी को बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने वकीलकरो की नींव रखी | एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जो सिर्फ सेवाएँ नहीं देता, बल्कि हर उद्यमी के साथ खड़ा रहता है.

2017 में ज़ीरो क्लाइंट्स से शुरू करने से लेकर आज हजारों क्लाइंट्स के सफर तय करने वाली कंपनी वकीलकरो के को-फाऊंडर श्री सतेंद्र सैनी बताते हैं कि यह सफलता कोई सपना पूरा होने से कम नहीं है वो कहते हैं कि अगर मन में इच्छाशक्ति हो और प्रयास लगातार किये जाएं तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है

हमारी सेवाएँः शुरुआत से शिखर तक

चाहे आप अपने व्यवसाय की पहली नींव रख रहे हों या उसे नई ऊँचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हों, वकीलकरो आपके हर कदम पर साथ खड़ा है, एक ही छत के नीचे सम्पूर्ण और भरोसेमंद समाधान के साथ.

1. व्यवसाय की मजबूत शुरुआतः

प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 एनजीओ और LLP फॉर्मेशन; ताकि आपका बिज़नेस सही दिशा में पहला कदम बढ़ाए.

2. ब्रांड की पूरी सुरक्षाः एक्सपर्ट ट्रेडमार्क फाइलिंग के साथ आपकी पहचान हमेशा सुरक्षित और मजबूत बनी रहे.

3. विशेषज्ञता, जिस पर आप भरोसा करें: माइक्रोफाइनेंस रजिस्ट्रेशन और NBFC सेवाओं में वकीलकरो की गहरी समझ और विशेष अनुभव.

4. रोज़मर्रा की निश्चिंतताः GST कंप्लायंस, ROC फाइलिंग, ISO सर्टिफिकेशन और एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग- ताकि आपका बिज़नेस बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहे.

आत्मनिर्भरता की मिसालः एक बूटस्ट्रैप्ड पावरहाउस

यह एक 100% बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, जिसे बिना किसी बाहरी निवेश या बड़े लोन के, सिर्फ अपने विश्वास, मेहनत और निजी संसाधनों के दम पर खड़ा किया गया है.

एक उधार की टेबल... और सिर्फ एक कर्मचारी से शुरू हुआ यह सफर, आज 50+ विशेषज्ञों की मजबूत टीम में बदल चुका है, जो हर दिन सैकड़ों व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद कर रही है.

वित्त वर्ष 2025-26 में 114 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर सैनी दंपति ने यह साबित कर दिया है कि "जहाँ चाह, वहाँ राह है."

भविष्य का बिज़न

वकीलकरो का लक्ष्य सिर्फ आज की सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है, जहाँ हर उद्यमी को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ODR): अब अदालतों के लंबे चक्करों से राहत और विवादों का तेज़, सरल और प्रभावी समाधान, वो भी डिजिटल माध्यम से.

एग्रीगेटर मॉडल: CA, CS और वकीलों का एक मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्क ताकि छोटे शहरों और गाँवों तक भी विश्वस्तरीय कानूनी परामर्श आसानी से पहुँच सके.

वकीलकरो लर्निंगः सिर्फ सेवाएँ ही नहीं, बल्कि उद्यमियों को आधुनिक व्यावसायिक कौशल सिखाकर उन्हें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना.

शिखर की ओर, IPO: एक बड़ा सपना, IPO के माध्यम से यह साबित करना कि एक आत्मनिर्भर भारतीय कंपनी भी बिना बाहरी फंडिंग के वैश्विक ऊँचाइयों को छू सकती है.

आपका सपना, वकीलकरो की ज़िम्मेदारी

हर दिन एक नया उद्यमी खुद से सवाल करता है "क्या मैं सफल हो पाऊँगा?" और वकीलकरो का जवाब हमेशा एक ही होता है, "हाँ, बिल्कुल." लीगल दुनिया में जो भी करना हो... वकीलकरो के साथ करो. आज ही अपने बिज़नेस को दें सही दिशा और विजिट करें http://www.vakilkaro.com या कॉल करें: 9828123489

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.