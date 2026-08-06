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हिंदी न्यूज़ब्रांड वायर‘आपका तीर्थ, आपके साथ’: तीर्थ रुद्राक्ष माला

‘आपका तीर्थ, आपके साथ’: तीर्थ रुद्राक्ष माला

पंचमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और इसे धारण करना आध्यात्मिक साधना, सकारात्मक ऊर्जा तथा मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है.

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 06 Aug 2026 01:37 PM (IST)
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"काश! मुझे भी महादेव बुला लेते…काश मैं भी धाम जा पाता" यह इच्छा न जाने कितने ही अनगिनत भक्तों के मन में उमड़-घुमड़कर आती रहती है. सच तो ये है कि, तीर्थयात्रा पर जाना किसी स्वप्न के पूरे होने जैसा ही लगता है. लेकिन क्या वास्तविकता में इन तीर्थों पर जा पाना इतना आसान होता है? भगवान शिव के पवित्र कैलाश पर्वत की कठिन परिक्रमा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, चारधाम, केदारनाथ या काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की कामना लिए, भक्तों का इन सभी पवित्र तीर्थों पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है. ये तो आप भी समझते हैं, कभी बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, पारिवारिक दायित्व, समय की कमी या आर्थिक परिस्थितियां, इनमें से कोई न कोई वजह आपके और तीर्थ के बीच दूरी बना देती है. हालांकि, आपकी आस्था और ईश्वर की कृपा  किसी दूरी/वजह की मोहताज नहीं है. 

भक्त और भगवान के इसी मधुर संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए रुद्राक्ष रक्षा ने एक छोटा सा प्रयास किया है ‘तीर्थ रुद्राक्ष माला’ के साथ. यह माला प्रमुख तीर्थस्थलों की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े रहने का सुलभ और पावन माध्यम है. इस कलेक्शन की हर माला में एक पेंडेंट है जिसमें उक्त तीर्थ क्षेत्र से एकत्रित पवित्र मिट्टी, भस्म, सिंदूर अथवा अन्य दिव्य तत्व सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए गए हैं. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को अपने आराध्य और पवित्र धामों से भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहने का अवसर देना है, जो किसी कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पाते.

पंचमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और इसे धारण करना आध्यात्मिक साधना, सकारात्मक ऊर्जा तथा मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है. वहीं पेंडेंट में सुरक्षित पवित्र तत्व उस तीर्थ की दिव्यता और स्मृति का भाव जगाते हैं. जहां रोज हजारों, लाखों भक्तों की प्रार्थनाएं, संतों व ऋषियों की साक्षात् उपस्थिति और मंत्रोच्चार की गूंज, पूरे वातावरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से दिव्य बनाती है. 

तीर्थ रुद्राक्ष माला कलेक्शन में कैलाश कृपा पंचमुखी रुद्राक्ष माला, द्वादश भूमि पंचमुखी रुद्राक्ष माला, पंच कैलाश भूमि रुद्राक्ष माला, चारधाम भूमि पंचमुखी रुद्राक्ष माला, केदार भूमि रुद्राक्ष माला, काशी विश्वनाथ भस्म रुद्राक्ष माला, हनुमत कवच रुद्राक्ष माला तथा डमरू रुद्राक्ष पेंडेंट के साथ नेपाली रुद्राक्ष माला सहित कई विशेष मालाएं शामिल हैं. प्रत्येक माला अपने साथ विशिष्ट तीर्थ की आध्यात्मिक पहचान और उससे जुड़ी श्रद्धा को संजोए हुए है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो श्रद्धालु एक बार किसी पवित्र धाम के दर्शन कर आते हैं, उनके मन में बार-बार उसी तीर्थ पर लौटने की इच्छा जागती रहती है. हर बार यात्रा संभव नहीं हो पाती, ऐसे में तीर्थ रुद्राक्ष माला उन पवित्र धामों से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम बनती है. तीर्थ रुद्राक्ष माला कलेक्शन के साथ-साथ रुद्राक्ष रक्षा, 1 मुखी से 21 मुखी तक के प्रामाणिक नेपाली रुद्राक्ष भी लेकर आया है.

आप इस माला को पहन सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या अपनी साधारण रुद्राक्ष माला को इसके साथ अपग्रेड भी कर सकते हैं. डिजिटल और व्यस्त जीवन में अध्यात्म से जुड़ा यह उपहार किसी के लिए यादगार बन सकता है. आखिर कुछ उपहार केवल वस्तुएं नहीं होते, वे जीवनभर याद रहने वाले पल बन जाते हैं.

रुद्राक्ष रक्षा का कहना है कि इन मालाओं के पेंडेंट में प्रयुक्त पवित्र मिट्टी, भस्म, सिंदूर और अन्य दिव्य तत्व संबंधित तीर्थ क्षेत्रों से अत्यंत श्रद्धा और मर्यादा के साथ सीमित मात्रा में एकत्रित किए जाते हैं. इसी कारण इन मालाओं का निर्माण उपलब्धता पर निर्भर करता है और प्रत्येक बैच सीमित संख्या में ही तैयार किया जाता है.

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हममें से बहुत से लोग मानसिक तनाव, नकारात्मकता और अस्थिरता का अनुभव करते हैं. ऐसे में नियमित पूजा, जप और ध्यान के साथ तीर्थ रुद्राक्ष माला धारण करना व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से स्वयं को सशक्त महसूस कराने और सकारात्मकता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है.

यदि आप अपनी साधना, पूजा या आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त रुद्राक्ष की तलाश में हैं, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 06 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Rudraksha
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