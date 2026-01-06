Order on WhatsApp: 9203608399

SOS जनहित मेडिकल ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ व किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी E-Pharmacy सुविधा की शुरुआत की है। अब मरीज WhatsApp के माध्यम से भी अपनी ज़रूरत की दवाइयों का ऑर्डर कर सकते हैं। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य समय, पैसे और मेहनत की बचत करना है, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से सही इलाज तक पहुंच सके। SOS जनहित मेडिकल भरोसेमंद भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित दवाइयों के ऐसे क्वालिटी सब्स्टीट्यूट उपलब्ध कराता है, जिनका कंपोज़िशन और प्रभाव ब्रांडेड दवाइयों के समान होता है, जिससे ग्राहक 60% तक की बचत कर सकते हैं।

इस E-Pharmacy सेवा के अंतर्गत ग्राहक अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन WhatsApp पर भेजकर ऑर्डर कर सकते हैं और दवाइयां सीधे घर पर मंगवा सकते हैं। SOS जनहित मेडिकल FREE doorstep delivery की सुविधा देता है, जिससे मरीजों को मेडिकल स्टोर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसके साथ ही हर ऑर्डर पर FREE doctor consultation की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि दवाइयों के उपयोग से जुड़ी किसी भी शंका का समाधान किया जा सके। कंपनी का फोकस सिर्फ दवाइयां बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करना भी है।

SOS जनहित मेडिकल केवल दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां health supplements और medical devices भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा नियमित दवा लेने वाले मरीजों के लिए timely refill reminders की सुविधा दी जाती है, जिससे इलाज में कोई रुकावट न आए। ग्राहकों को समय-समय पर exclusive offers और discounts का लाभ भी मिलता है। आज SOS जनहित मेडिकल पर 5 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक भरोसा जता चुके हैं, जो इसकी सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता को दर्शाता है।

E-Pharmacy के साथ-साथ SOS जनहित मेडिकल से जुड़ा SOS जनहित क्लिनिक भी लोगों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। क्लिनिक में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा परामर्श, विभिन्न पैथोलॉजी जांचों पर विशेष छूट और एक ही छत के नीचे इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मरीज डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वहीं जांच और फिर वहीं पर दवाइयां खरीद सकते हैं। SOS जनहित मेडिकल और SOS जनहित क्लिनिक मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं समाज के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकें।

