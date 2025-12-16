हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में 57 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का हुआ सम्मान

मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में 57 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का हुआ सम्मान

RAPL Group मुंबई द्वारा आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें जिले के 57 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट चिकित्सा योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 16 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें जिले के 57 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट चिकित्सा योगदान के लिए सम्मानित किया गया. जिले के प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में चिकित्सक, आयुर्वेद विशेषज्ञ तथा समाज के सम्मानित नागरिक शामिल हुए. कार्यक्रम ने न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जनविश्वास को और सशक्त किया, बल्कि आयुर्वेद को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हुआ.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेदाचार्य डॉ. एस. के. गुप्ता (BAMS) ने कहा कि आयुर्वेद केवल भारत की प्राचीन धरोहर ही नहीं, बल्कि विज्ञान-आधारित, सुरक्षित और विश्व स्तर पर स्वीकार्य उपचार प्रणाली है. उन्होंने RAPL Group द्वारा देशभर में आयुर्वेद अनुसंधान, जागरूकता और जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. प्रतुल मजूमदार (BHMS) ने कहा कि आयुर्वेद की महत्ता अब विश्वभर में मान्य हो चुकी है और यह प्राकृतिक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है.

आतिथ्य प्रदान कर रहे डॉ. कैलाश अहिरवार (BAMS) ने RAPL Group के पूर्व चेयरमैन डॉ. सलाउदीन चोपदार को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि उनका ‘नशामुक्त भारत’ अभियान लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है. डॉ. अहिरवार ने आगे कहा कि राजस्थान औषधालय चिकित्सा सेवा के साथ-साथ जीवनशैली सुधार और समाज में स्वास्थ्य संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है. विशिष्ट अतिथि डॉ. एस. एच. अली (BUMS) ने कहा कि सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ आज भी आधुनिक चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, और डॉक्टरों का सम्मान वास्तव में समाज को नई चिकित्सा ऊर्जा प्रदान करता है.

समारोह का आरंभ भगवान धन्वंतरि की पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. RAPL Group की ओर से सभी उपस्थित डॉक्टरों को माला, शॉल, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. संस्थान के पूर्व चेयरमैन डॉ. एस. डी. चोपदार को पुष्पांजलि अर्पित की गई. जिला स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले डॉ. रामबाबू पडोडिया, हाकिम यूनुस, डॉ. एच. एस. यादव, डॉ. नरेश सोनी, डॉ. नीरज बैरागी, डॉ. विशाल सोनी, डॉ. सागर सोनी, डॉ. एन. के. बैरागी, डॉ. राकेश वर्मा, डॉ. अस्मा खान, डॉ. राहुल अहिरवार, डॉ. अशोक गोरिया, डॉ. प्रेम नारायण वर्मा, डॉ. अभिषेक मनोहर सिंह चौहान सहित सभी 57 चिकित्सकों को मंच पर सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम की सफलता में RAPL Group की सेल्स एवं फील्ड फोर्स टीम का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनमें ऑल्विन चेट्टियर (सेल्स मैनेजर, मुंबई), आसिफ अख़्तर (ज़ोनल सेल्स मैनेजर, भोपाल), मोहित बैरागी (एरिया सेल्स मैनेजर, शाजापुर), समीद खान (ASM, विदिशा) और यशराज मलवीय (ASM, देवास) की सक्रिय भूमिका विशेष रही. कार्यक्रम का संचालन बी. पी. सेजकर द्वारा किया गया.

Rajasthan Aushdhalaya Private Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम दिवान ने कहा, “राजस्थान औषधालय का उद्देश्य देशभर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक मंच पर लाकर उनके कार्य, सेवा और समर्पण का सम्मान करना है. डॉक्टर अपने-अपने क्षेत्र में जिस निष्ठा, परामर्श और उपचार द्वारा समाज का कल्याण कर रहे हैं, वह अतुलनीय है, और इस योगदान को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है. हमारा ध्येय ‘रोग मुक्त भारत’ और ‘नशा मुक्त भारत’ के मिशन को मजबूत रूप से आगे बढ़ाना है, जिसमें देशभर के आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. RAPL Group इन अभियानों को हर जिले, हर तालुका और हर शहर तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयासरत है.”

सलीम दिवान ने आगे कहा, “डॉक्टरों का सम्मान केवल एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों को श्रद्धांजलि है जिन्हें उन्होंने अपनी सेवा, ज्ञान और करुणा से स्पर्श किया है. आयुर्वेद की कालजयी शक्ति और डॉक्टरों की निष्ठा—इन्हीं के संगम से एक स्वस्थ, जागरूक और सक्षम भारत का निर्माण संभव है.”

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 16 Dec 2025 03:30 PM (IST)
