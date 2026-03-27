वापी, 19 मार्च 2026: वापी में मेरिल के वैश्विक मुख्यालय के अपने पहले दौरे के अवसर पर, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी ने "बचपना शुडंट रिटायर" (Bachpana Shouldn't Retire) के विषय पर एक हार्दिक और प्रेरक बातचीत में भाग लिया.

"बचपना शुडंट रिटायर", मेरिल के राष्ट्रव्यापी जन स्वास्थ्य आंदोलन, "ट्रीटमेंट ज़रूरी है" पर आधारित है, जिसे समय पर निदान और उन्नत चिकित्सा उपचारों तक पहुँच के बारे में जागरूकता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था.

इस बड़े आंदोलन के एक केंद्रित विस्तार के रूप में, "बचपना शुडंट रिटायर", ट्रीटमेंट ज़रूरी है के तत्वावधान में एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत करता है.

यह अभियान इस बात पर जोर देता है कि प्रारंभिक पहचान, निवारक जाँच (स्क्रीनिंग) और अभिनव उपचार विकल्पों तक पहुँच हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक और उम्र से संबंधित अन्य स्थितियों के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार कर सकती है — अंततः सुनहरे वर्षों में स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकती है.

यह अभियान एक सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास का समर्थन करता है — कि उम्र भले ही बढ़े, लेकिन खेल-कूद, जिज्ञासा और खुशी की भावना कभी कम नहीं होनी चाहिए.

इस बातचीत में जीवन के हर चरण में गरिमा और उत्साह को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत अपनी बुजुर्ग आबादी के बीच जीवनशैली से संबंधित स्थितियों में लगातार वृद्धि देख रहा है.

अभियान के गहरे उद्देश्य के बारे में बात करते हुए, एमएस धोनी ने जोर देकर कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं — अपने लिए और उन लोगों के लिए जो आपको प्यार करते हैं. हम सभी की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी की, कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे माता-पिता और दादा-दादी को वह देखभाल, ध्यान और समर्थन मिले जिसके वे हकदार हैं. ट्रीटमेंट ज़रूरी है जैसी पहल उस दिशा में एक कदम है, और मुझे इसका हिस्सा बनकर खुशी हो रही है."

परिवारों के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन

एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल भागीदारी आंदोलन के रूप में परिकल्पित, यह अभियान युवा भारतीयों को अपने दादा-दादी/नाना-नानी के साथ सार्थक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है — चाहे वह बचपन के किसी खेल को फिर से खेलना हो, किसी शौक को साझा करना हो, या बस हर दिन के खुशी के पल को कैद करना हो.

भावनात्मक जुड़ाव को निवारक स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता के साथ जोड़कर, यह पहल इस बात को पुख्ता करती है कि भावनात्मक तंदुरुस्ती और शारीरिक स्वास्थ्य एक साथ चलते हैं.

भारत जीवनशैली से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों में तेज वृद्धि देख रहा है जो स्वस्थ उम्र बढ़ने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार, कार्डियोवैस्कुलर (हृदय) रोग भारत में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 28% के लिए जिम्मेदार हैं, जो उन्हें देश में मृत्यु का प्रमुख कारण बनाते हैं.

साथ ही, बदलती जीवनशैली और कम शारीरिक गतिविधि ने मोटापे को तेज कर दिया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) की रिपोर्ट के अनुसार 24% से अधिक भारतीय वयस्क अब अधिक वजन वाले या मोटे हैं.

ये कारक गतिशीलता से संबंधित विकारों में वृद्धि में भी योगदान दे रहे हैं — इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और NIH शोध डेटाबेस में प्रकाशित अध्ययनों का अनुमान है कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस भारत में लगभग 4 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है, जिससे यह विकलांगता का एक प्रमुख कारण और देश में घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी का एक प्रमुख कारण बन जाता है.

साथ मिलकर, ये रुझान निवारक जाँच, शीघ्र चिकित्सा परामर्श, और उन्नत उपचारों तक पहुँच की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लंबी जीवन प्रत्याशा स्वस्थ, अधिक सक्रिय वर्षों के साथ मेल खाए.

अभियान को 'ट्रीटमेंट ज़रूरी है' प्लेटफॉर्म और मेरिल के आधिकारिक मीडिया हैंडल पर प्रचारित किया जाएगा, जिसे व्यापक राष्ट्रीय दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर फैली एक व्यापक मल्टी-चैनल आउटरीच रणनीति द्वारा समर्थित किया जाएगा.

लक्षित डिजिटल व्यूअरशिप मील के पत्थर, मापने योग्य जुड़ाव मेट्रिक्स और क्यूरेटेड वीडियो बाइट्स और विशेषज्ञ के नेतृत्व वाली बातचीत के माध्यम से रणनीतिक केओएल (KOL) भागीदारी के साथ, आंदोलन का उद्देश्य वरिष्ठ स्वास्थ्य और सक्रिय उम्र बढ़ने के बारे में निरंतर, मापने योग्य संवाद शुरू करना है.

जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही है, स्वस्थ और गरिमापूर्ण उम्र बढ़ने के बारे में बातचीत तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है.

"बचपना शुडंट रिटायर" एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि बूढ़ा होने का मतलब जीवन के उत्साह से दूर होना नहीं है — और यह कि समय पर स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता उस भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

अभियान देश भर के परिवारों को अपनी कहानियां साझा करके भाग लेने का आह्वान करता है — छोटे वीडियो रिकॉर्ड करना, हार्दिक श्रद्धांजलि पोस्ट करना, या अपने दादा-दादी/नाना-नानी के साथ संजोई हुई यादों का जश्न मनाना.

ट्रीटमेंट ज़रूरी है प्लेटफ़ॉर्म और अभियान संदेशों के माध्यम से इन पलों को सोशल मीडिया पर साझा करके, व्यक्ति व्यक्तिगत यादों को एक सामूहिक राष्ट्रीय कथा में बदल सकते हैं जो वरिष्ठ स्वास्थ्य, गरिमा और एकजुटता का समर्थन करती है.